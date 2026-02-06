Raketa nie je jogurt, nesplesnivie. Smer spochybnil Remetu vo veci darovania techniky Ukrajine

Naživo: TK Ministra obrany Roberta Kaliňáka k rozhodnutiu Krajskej prokuratúry v Bratislave
Hoci rozhodnutie prokurátora bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu Melicher rešpektuje, nesúhlasí s ním, považuje ho za plné protichodných tvrdení a nedostatočné. „Budeme podávať podnet na preskúmanie postupu vyšetrovateľa aj prokurátora,“ povedal.
Remeta vo štvrtok detailne vysvetľoval, prečo niektoré trestné stíhania v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine uzavreli. Proti jeho slovám sa obratom ohradil premiér Robert Fico (Smer), ktorý tvrdí, že prokuratúra vstúpila do politického súboja. Vyšetrovanie pomoci Ukrajine sa však ešte neskončilo.
Podpredseda národnej rady Tibor Gašpar (Smer) vidí rozpor v tom, čo kedysi povedal Naď v parlamente a tým, čo tvrdí prokurátor. Na tlačovke spustil úryvok z exministrovho vystúpenia v parlamente, kde hovoril o tom, že nebude dávať preč žiadnu techniku, konkrétne systém S-300 ani stíhačky MiG-29, ktoré boli v tom čase nenahraditeľné.
Ďalej odznelo vyjadrenie Richarda Sulíka (SaS), ktorý sa dávnejšie vyjadril, že Naď oklamal vládu, keď hovoril, že je za systém zabezpečená náhrada.
Gašpar tvrdí, že trestné stíhania boli „zamietnuté pod koberec“ v prospech „našich ľudí“. „Mám za to, že toto nie je proces riadneho vyšetrovania a posúdenia všetkých okolností, OČTK majú posudzovať pre aj proti,“ vyhlásil podpredseda NR SR.
Poslanec Richard Glück (Smer) hovorí, že prokurátor Rastislav Remeta je v konflikte záujmov ako bývalý kandidát OĽaNO. V súvislosti s darovaním techniky plánuje zvolať mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť, kde plánuje pozvať generálneho prokurátora Maroša Žilinku aj Rastislava Remetu. „Aby sme mali priestor sa na odbornej úrovni porozprávať o našej obranyschopnosti, aby sme sa mali možnosť porozprávať aj o škode, ktorá vznikla podľa nášho názoru,“ povedal Glück.
Remetu spochybnil aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Krajský prokurátor si podľa neho nezistil, že žiadna iná krajina nedarovala svoje systémy protivzdušnej ochrany z aktívnej služby. „Tak S-300 ako aj MiG-y boli v aktívnej službe, plnili úlohy NATO,“ vyhlásil Kaliňák. Servisnú zmluvu s Rusmi ministerstvo vypovedalo podľa neho preto, aby mohlo povedať, že nemá pre stíhačky údržbu.
Kaliňákovi chýba v prípade nezávislá analýza. Vojakom podľa neho nič nevyčíta, pretože vykonali politický rozkaz. Minister si myslí, že generálna prokuratúra musí realizovať objektívne vyšetrenie.
Šéf obrany podotkol, že na 24-hodinovú ochranu vzdušného priestoru sú potrebné tri stíhačky a podľa prokurátora odleteli najviac štyri. „Existuje rozdiel letuschopnosťou a bojaschopnosťou . To isté platí aj u rakiet. Raketa, či už letecká alebo protivzdušná, nie je jogurt. Nesplesnivie,“ vyhlásil.
Raketám sa podľa neho po kontrole môže predĺžiť životnosť. Ak sa nájde zle skladovaná, tak sa posunie ďalej. Preto je podľa Kaliňáka enormný záujem aj o staré rakety.Čítajte viac Krajská prokuratúra prehovorila o darovaní vojenskej techniky Ukrajine