Koalícia chce vymeniť Žilinku ešte pred voľbami. Kaliňák: Kandidát opozície sa už predstavil

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) o možnosti vymeniť Žilinku hovoril na piatkovej tlačovej konferencii. Takýto postup označil za legitímny a nevidí v ňom problém. Uviedol, že nový šéf prokuratúry by sa mal voliť ešte pred skončením súčasného mandátu, aby bolo možné zabezpečiť plynulé prevzatie funkcie.
Žilinkovi sa sedemročné funkčné obdobie končí v decembri 2027, pričom parlamentné voľby by sa mali konať na jeseň toho istého roka. Generálny prokurátor v stredu deklaroval, že sa nechystá odísť skôr. „Nevidím žiadny dôvod, prečo by som mal funkciu generálneho prokurátora opúšťať skôr ako uplynie môj mandát a ako mi káže zákon,“ ozrejmil.
Na tlačovej konferencii hovoril Žilinka o katastrofálnom vyšetrovaní korupcie. Podľa Žilinku nejde o priebežný trend znižovania korupcie, „Je to skok, ktorý musí mať svoje vysvetlenie. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť. To proste nie je tak,“ podotkol. Šéf prokuratúry tiež uviedol, že experiment s názvom trestná novela a zmeny v polícii sa nevydarili.
Žilinka o týchto skutočnostiach hovoril s premiérom Robertom Ficom v pondelok. „Stretnutie inicioval predseda vlády Slovenskej republiky. Nemal som dôvod to odmietnuť,“ povedal. Odmietol, že by išlo o utajené stretnutie. S Ficom nebol ani sekundu sám.
Témou stretnutia bola podľa Žilinku príprava podkladov k siedmej správe o stave právneho štátu, ktorú vypracúva Európska komisia. Fico podľa neho nesúhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry v časti, ktorá sa týka antikorupčného rámca.
Žilinkova stredajšia tlačová konferencia vyvolala ostré reakcie zo strany predstaviteľov Smeru, ktorí ho obvinili z politizácie témy. Richard Glück (Smer) sa na piatkovej tlačovej besede vyjadril, že „z Generálnej prokuratúry sa stala najsilnejšia opozičná strana“.
Na Žilinkove slová reagoval poradca premiéra Erik Kaliňák. „Garant právneho štátu Maroš Žilinka, ktorého prokuratúra posledné roky odmieta vyšetriť desiatky do očí bijúcich korupčných káuz vlád 2020–2023, sa dnes vyplakal, že má zlé štatistiky v boji proti korupcii,“ uviedol Kaliňák pričom Žilinkovi odkázal, aby viac pracoval a menej bicykloval.
Na Žilinkovu tlačovú besedu reagovala v stredu aj polícia. Policajný zbor Žilinkove vyhlásenia považuje za neodborné a nepodložené, zároveň zásadne odmieta, že by systematicky zlyhával pri vyšetrovaní korupcie.
„Za celý uplynulý rok nebolo ani vedenie Policajného zboru, ani príslušné špecializované útvary zo strany generálnej prokuratúry oficiálne upozornené na systémové nedostatky, ktoré dnes verejne odprezentoval na tlačovej konferencii,“ uviedli.
Ako podotkli, generálna prokuratúra má zo zákona silné a priame nástroje dozoru nad vyšetrovaním. Má podľa nich možnosť dávať záväzné pokyny, rušiť nezákonné rozhodnutia a vyžadovať nápravu.
„Ak by skutočne dochádzalo k zlyhaniam v boji proti korupcii, prokuratúra mala nielen možnosť, ale aj povinnosť konať. To sa však nestalo. Do dnešného dňa nedostal Policajný zbor žiadnu písomnú výzvu, analýzu, pokyn ani kontrolný záver, na základe ktorého generálny prokurátor odprezentoval toto fakticky nepodložené verejné vyhlásenie,“ doplnili.
Možní nástupcovia
V koalícii sa už objavujú úvahy o možných nástupcoch. Kaliňák opakovane uviedol, že mien je viac, a ako vhodných kandidátov spomenul premiérových poradcov – advokátov Mareka Paru a Davida Lindtnera. O oboch hovoril aj europoslanec Erik Kaliňák (Smer), ktorý ich označil za potenciálnych kandidátov.
Kaliňák sa k téme generálnej prokuratúry vyjadril aj v súvislosti s rozhodnutím prokuratúry, ktorá nevidí dôvod na trestné stíhanie v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Postup orgánov činných v trestnom konaní spochybnil a vystúpeniu prokurátora Rastislava Remetu prisúdil politický rozmer.
Vyhlásil, že sa týmto vystúpením „sa verejnosti predstavil nový kandidát opozície na generálneho prokurátora“ a rozhodnutie označil za hanebné. Neskôr priznal, že išlo o politickú hyperbolu, pričom zopakoval, že tlačová konferencia podľa neho vyznela ako prezentácia budúceho kandidáta opozície.
Na otázky novinárov, či má koalícia vlastného kandidáta, Kaliňák odpovedal, že kandidátov má viac, hoci podľa neho nejde o aktuálnu tému. Opätovne pritom nevylúčil ani Mareka Paru, ani Davida Lindtnera, ktorých označil za odborníkov vhodných na túto funkciu.