Fico sa stretol so študentmi v Modre. Premiéra tam čakali i demonštranti

„Za viac ako jeden a pol hodiny som si vypočul názory a otázky od ľudí, ktorí raz prevezmú zodpovednosť za riadenie a rozvoj Slovenska. Bolo pre mňa veľkou cťou a radosťou vidieť ich skutočný zápal a presvedčenie,“ napísal premiér.
Za najväčšiu devízu stretnutia považuje, že napriek vonkajším vplyvom a snahe o politizáciu sú študenti stále schopní sa rozprávať. „Je to také jednoduché a ľudské, pozrieť sa navzájom do očí a rozprávať sa ako normálni ľudia. Slovensko nič iné ani nepotrebuje. Práve dnes, keď sa v globálnom meradle láme chlieb. Naši mladí ľudia vstúpia do sveta, ktorý práve dnes hľadá nové pravidlá fungovania,“ doplnil. Ako dodal, v mladých vidí nádej a zároveň im chce odovzdať skúsenosti.
Pred sálou, kde sa diskusia konala, sa zhromaždil aj hlúčik protestujúcich, ktorý svoj protest vopred ohlásili. „Keďže nám nie je ľahostajné ako študentov zneužíva (Robert Fico – pozn. red.) na svoju kampaň, ako ich dehonestuje a robí všetko pre to aby túto krajinu opustili, chceme mu to dať najavo,“ uviedla inciatíva Modra spolu na sociálnej sieti.
Podľa medializovaných informácii protestujúcich polícia nechcela pustiť pred budovu, kde mal Fico rečniť so študentmi.
Opozičné Progresívne Slovensko považuje premiérove prednášky v školách za politickú agitáciu strany Smer. Ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas) podávajú interpeláciu. Žiadajú v nej jasné usmernenie k aktivitám politikov v školách a počas vyučovania.
Premiér Fico za posledné obdobie absolvoval už niekoľko diskusií so študentmi stredných škôl. Pozornosť pútala najmä tá, ktorú premiér vlani v novembri nečakane zrušil, aby sa tam o pár dní vrátil opäť.
Len niekoľko minút po začiatku Ficovej prednášky zhruba 30 študentov podujatie predčasne opustilo. Z budovy okresného úradu vyšli so štrngajúcimi kľúčmi v rukách, čo symbolizovalo protestné gesto. Jedna skupinka niesla aj vlajku Ukrajiny. Väčšina zúčastnených študentov bola v čiernom oblečení, chceli tak vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny.
Študentka Sarah z Obchodnej akadémie v Poprade opísala priebeh diskusie s premiérom. Sarah uviedla, že v miestnosti bolo veľké napätie, že prednáška nebola o medzinárodnej politike, premiér študentov osočoval a bol arogantný. Svoj nesúhlas pritom študenti vyjadrovali aj tichým protestom, keď do sály prišli oblečení v čiernom. Premiér sa ich na to údajne pýtal, či „prišli na kar“.
Ďalšia zo študentiek, ktorá besedu opustila skôr, pre médiá povedala, že stretnutie nebolo príjemné a nemali priestor s premiérom diskutovať na takej úrovni, ako si predstavovali. „Ja som nemal dôvod odísť, zaujímal ma prejav takého kontroverzného človeka. Cítil som sa ako na politickej tlačovke,“ povedal ďalší zo študentov. Väčšina tém bola podľa neho kontroverzná a atmosféru označil ako napätú.
Po stretnutí so študentmi premiér Fico odišiel z Popradu. „Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch a predstavte si, máme aj rozdielne názory,“ uviedol Fico vo svojom prvom statuse na sociálnej sieti k diskusii.
Neskôr na sociálnej sieti reagoval aj na predčasný odchod časti študentov, pričom zverejnil status aj s videom študentov, ktorí opustili sálu počas prednášky. „Keď mali možnosť diskutovať, odišli. No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia,“ vyhlásil predseda vlády.