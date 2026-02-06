Absurdné divadlo. Chmelár hovorí o výsmechu spravodlivosti pri očistení Naďa

Rozhodnutie Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorá po mesiacoch preverovania zmietla zo stola podozrenia z vlastizrady či sabotáže v súvislosti s darovaním techniky na Ukrajinu, vyvolalo v koaličnom tábore vlnu odporu. Kým exminister Jaroslav Naď hovorí o svojej najväčšej výhre a usvedčení Roberta Fica z klamstva, bývalý poradca premiéra Eduard Chmelár vidí v postupe prokurátora Rastislava Remetu nebezpečný precedens a politickú zaujatosť.
Chmelár vo svojom stanovisku nešetrí kritikou na adresu prokurátora Remetu, ktorý podľa neho namiesto práva a Ústavy SR operoval politickými motívmi. Prokurátor včera pred novinármi takmer hodinu vysvetľoval, že systém S-300 bol po životnosti a stíhačky MiG-29 mali v čase darovania takmer nulovú hodnotu, pričom Slovensko na ne už nemalo ani pilotov, ani rakety.
„To, čo predviedol Remeta, je výsmech spravodlivosti na Slovensku,“ píše Chmelár a argumentáciu o nedostatku pilotov prirovnáva k absurdnej situácii: „To je tak absurdné, ako keby Naď daroval Ukrajine kus územia Slovenskej republiky a prokuratúra by to obhajovala tým, že aj tak nemáme na obrábanie tej pôdy dostatok farmárov.“
Podľa Chmelára z celého postupu „kričí zaujatosť“, pričom pripomína, že prokurátor Remeta bol v roku 2020 kandidátom vtedajších vládnych poslancov na post generálneho prokurátora.
Prokurátor Remeta včera argumentoval správami generálneho štábu, podľa ktorých bola technika bez ruského servisu nepoužiteľná. Zdôraznil, že od roku 2021 slúžila pre nedostatok letových hodín už len jedna stíhačka a štát sa darovaním správal ako „zodpovedný hospodár“, keďže ušetril milióny na údržbe nefunkčných strojov.Čítajte viac Raketa nie je jogurt, nesplesnivie. Smer spochybnil Remetu vo veci darovania techniky Ukrajine
Tento pohľad však okrem Chmelára rázne odmieta aj premiér Robert Fico, podľa ktorého prokuratúra „bez škrupúľ“ vstúpila do politického súboja na strane opozície, aby chránila Jaroslava Naďa. Fico trvá na tom, že migy boli darované z aktívnej služby a Ukrajina ich okamžite nasadila do boja, čo odporuje tvrdeniam o ich nulovej hodnote.
Chmelár v závere upozorňuje, že vládna koalícia dopláca na to, že nerieši problémy systémovo. Model prokuratúry považuje za najslabší článok ústavy, ktorý treba zmodernizovať. „Zabudnite na spravodlivosť, keď namiesto systémových zmien riešite účelové zmeny v trestnom zákone. Dovtedy sa budú takíto lotri spravodlivosti iba vysmievať,“ uzatvára s tým, že bez rozbitia klientelistických sietí sa situácia nezmení.Čítajte aj Smer chce vymeniť Žilinku ešte pred voľbami. Kaliňák: Kandidát opozície sa už predstavil