Pravda Správy Domáce VIDEO: Ostrý konflikt v parlamente. Pročko a Danko sa pohádali počas diskusie o etickom kódexe

VIDEO: Ostrý konflikt v parlamente. Pročko a Danko sa pohádali počas diskusie o etickom kódexe

Ak vám počas týždňa niečo uniklo, tento prehľad vás rýchlo dostane do obrazu o tom, čo čitateľov Pravdy najviac zaujalo. Toto sú videá, ktoré patrili medzi najsledovanejšie na webe.

07.02.2026 07:00
debata (1)
Hádka Danka s Pročkom
Video
Zdroj: ta3
Recept na 30-ročné manželstvo? Nechcieť ho rozdžubať, hovorí Michaela Čobejová. Hviezda Sľubu aj o egu, humore či o tom, prečo neznášala socializmus
Video
Zdroj: TV Pravda
Hazardujúci vodiči, často blízko smrti
Video
Zdroj: Polícia SR
Danko a Šimečka o kauze Epstein a Lajčákovi
Video
Šéf SNS Andrej Danko a šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka o aktuálnych politických témach. / Zdroj: ta3
Rusom nepomohla ani hmla. Elitné ukrajinské jednotky ich zložili takmer sto
Video
Zábery z dronu, ktorý útočil na ruské pozície pri Pokrovsku. / Zdroj: FB spartan_brigade_ngu
koláž, fotky, mReportér Čítajte viac Sex trikrát týždenne ako norma? Vinczeovú skoro 'vykotilo', terapeutka ju šokovala slovami o zdravom vzťahu
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #Michaela Čobejová #Andrej Danko #videá #Jozef Pročko #top 5
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"