Mnohomiliónová kauza s iPhonmi: šéf SFZ Kováčik dlhodobo obchodoval s firmou odsúdeného Šipoša

Ako informovala Pravda, Slovenský futbalový zväz (SFZ) sa môže ocitnúť vo vážnych finančných problémoch. Podľa dokumentov, ktoré má redakcia k dispozícii, sa mal zväz zaručiť za obchod v hodnote takmer 17 miliónov eur, ktorý sa týkal nákupu približne 17-tisíc mobilných telefónov značky iPhone. Dodávku mala zabezpečovať nitrianska spoločnosť Best Press, ktorej konateľ Ján Šípoš bol v minulosti odsúdený za podvod s medicínskym materiálom v čase pandémie koronavírusu.
SFZ údajne vystupoval ako ručiteľ za záväzky súkromnej firmy voči dodávateľovi v mnohomiliónovej objednávke. Zväz podľa dokumentu deklaroval dostatok finančných prostriedkov na splnenie ručenia, pričom ako možné zdroje sa spomínajú vlastné príjmy zväzu, prostriedky dcérskych spoločností, ale aj financie plynúce z medzinárodných futbalových organizácií. SFZ však tieto tvrdenia odmieta a hovorí, že si tieto telefóny neobjednal ani neprevzal.
„Predložená dohoda o ručení bola poskytnutá výlučne na účel zabezpečenia tovaru objednaného pre potreby SFZ ako koncového zákazníka, t. j. v predpokladanej výške neprevyšujúcej 15-tisíc eur. SFZ si všetky záväzky za jemu dodaný tovar riadne splnil,“ povedal pre Pravdu hovorca zväzu Juraj Čurný.
Dlhodobý partner
Zväz teda neodmieta, že v skutočnosti mal obchodný vzťah s firmou odsúdeného podnikateľa Šípoša. Na pripomenutie: jediný konateľ Best Press Ján Šípoš bol v marci minulého roka uznaný vinným z viacerých trestných činov, najmä z podvodu spáchaného v čase núdzového stavu, pri ktorom uvádzal obchodného partnera do omylu s cieľom získať dodávky tovaru, a tiež z legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Súd mu uložil úhrnný trest domáceho väzenia na päť rokov, počas ktorého sa musí zdržiavať v mieste bydliska a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, zároveň má povinnosť nahradiť spôsobenú škodu.
Dohoda o ručení, ktorou disponuje Pravda, je podpísaná šéfom SFZ Jánom Kováčikom. Rovnako čestné vyhlásenie, v ktorom šéf SFZ deklaruje, že zväz má dostatok finančných prostriedkov na splnenie ručenia. Otázne tak je, prečo šéf SFZ neváhal osobne ručiť za objednávku, ktorú zadala súkromná firma.
„SFZ vykonal a vykonával pravidelnú kontrolu predmetného dodávateľa podľa interných postupov SFZ, t. j. najmä kontrolu, či nie je dlžníkom voči štátu, či nie je v konkurze, resp. nemá iné záväzky. V čase poskytnutia ručenia spoločnosti Best Press neboli známe žiadne negatívne skutočnosti ohľadne tejto spoločnosti,“ informuje SFZ v stanovisku. Dodáva, že od spoločnosti Best Press zväz objednával tovary opakovane od roku 2020.
Podľa verejne dostupných informácií šéf SFZ s nitrianskou spoločnosťou a jej konateľom spolupracoval aj pri iných príležitostiach. Firma Best Press bola napríklad vlani jedným z partnerov košického filmového festivalu IFF Art Film Košice. Jeho producentom je práve prezident futbalového zväzu Ján Kováčik. Best Press je v zozname reklamných partnerov festivalu dokonca uvedená ako prvá v poradí, a to aj pred oceliarňou U. S. Steel.
Netypický nákup iPhonov
Podľa dokumentov, ktoré má Pravda k dispozícii, dodávateľ iPhonov tovar doviezol a odovzdal na adrese SFZ ešte v lete, avšak od spoločnosti Best Press nedostal úhradu za tovar. Keďže faktúry neboli uhradené ani v novembri, dodávateľ sa obrátil na SFZ ako na ručiteľa dohody. Zväz však odmieta tvrdenie, že by ručenie za záväzky nitrianskej spoločnosti prevzal.
Advokát Milan Malata z advokátskej kancelárie Act Legal, zastupujúcej spoločnosť, ktorá mobilné telefóny predáva, uviedol, že ich klient eviduje voči spoločnosti Best Press pohľadávku približne vo výške 17 miliónov eur, ktorá je podľa nich zabezpečená ručením Slovenského futbalového zväzu.
„Táto pohľadávka je zabezpečená ručením SFZ. Dohodu o ručení podpísal prezident SFZ a zabezpečuje pohľadávku v celej jej výške. Keďže dlh nebol napriek výzvam uhradený ani spoločnosťou Best Press, ani ručiteľom, teda futbalovým zväzom, klient pristúpil k uplatneniu si nároku podaním žaloby na príslušnom súde,“ priblížil Malata.
Futbalový zväz však uvádza, že tento prípad sa týka vzťahu medzi tretími osobami a v súčasnosti je predmetom obchodných rokovaní, ako aj riešení medzi dodávateľom SFZ a obchodným partnerom tohto dodávateľa. „SFZ v tejto súvislosti uvádza, že neeviduje žiadny nárok uplatnený voči SFZ na súde ani žiadne rozhodnutie, ktoré by zakladalo jeho povinnosť plniť. SFZ zároveň zdôrazňuje, že mu nehrozí žiadna exekúcia ani konkurz,“ spresnil Čurný.Čítajte viac Dokedy bude futbalový zväz bez peňazí? Prečo prišla stopka, keď prebieha audit? Odpovedá bývalá kontrolórka športu SR
Hovorca zväzu zároveň dodal, že ak bude voči SFZ deklarovaný nárok uplatnený súdnou cestou, budú sa brániť všetkými dostupnými právnymi prostriedkami. „Vzhľadom na prebiehajúce právne posudzovanie celej veci a potrebu chrániť svoje práva a oprávnené záujmy sa (zväz, pozn. red.) v tejto fáze nebude verejne vyjadrovať k detailom medializovanej dohody o ručení ani k súvisiacim dokumentom,“ uzavrel Čurný.
Generálny sekretár SFZ Peter Palenčík pre Pravdu uviedol, že ho táto informácia prekvapila. „Na zväze sme nevedeli o tom, že je nejaké ručenie v takejto výške podpísané,“ dodal.
Ministerstvo športu na čele s Rudolfom Huliakom (nom. Smer), ktoré len pred niekoľkými dňami futbalovému zväzu pozastavilo príjem peňazí z verejných prostriedkov, uvádza, že o tejto záležitosti nemá žiadne informácie. „Ak sa uvedené informácie potvrdia, išlo by zo strany SFZ o krajne neštandardný postup a od zväzu by sme požadovali vysvetlenie,“ povedal pre Pravdu hovorca rezortu.