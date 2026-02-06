Brusel pod paľbou: Američania tvrdia, že EÚ cenzurovala slovenské parlamentné voľby

Cenzúra sa podľa správy týkala Slovenska, Rumunska, Moldavska, Holandska či Francúzska. Európska komisia obvinenia označila za nezmysel.
Ako prvý na správu upozornil portál Marker. Správa, ktorú zverejnila podkomisia Snemovne reprezentantov pre zneužívanie federálnej moci, poukazuje na Akt EÚ o digitálnych službách (DSA) ako hlavný nástroj tlaku.
Správa s obsiahlym názvom: „Hrozba zahraničnej cenzúry, časť II: Desaťročná európska kampaň za cenzúru globálneho internetu a ako poškodzuje americkú slobodu prejavu v Spojených štátoch“ označuje slovenské parlamentné voľby v roku 2023 za jeden z „kľúčových príkladov“ cenzúry.
Podľa republikánskych zákonodarcov Brusel od prijatia zákona v roku 2023 „pravidelne vyvíjal tlak“ na online platformy, aby odstraňovali alebo obmedzovali politické prejavy, ktoré mohli znevýhodniť konzervatívnych kandidátov.
Voľby na Slovensku: „Kľúčový príklad“
Výbor sa odvoláva na interné dokumenty TikToku a ďalších spoločností, ktoré získal prostredníctvom predvolania. Podľa zákonodarcov dokumenty svedčia o koordinovaných snahách úradníkov EÚ, národných regulátorov a mimovládnych organizácií o zvýšené odstraňovanie politického obsahu pred voľbami v niekoľkých krajinách, vrátane Francúzska, Írska, Moldavska, Holandska, Rumunska a Slovenska, a tiež pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2024.
Správa označuje slovenské parlamentné voľby 2023 za „kľúčový príklad“, keďže išlo o prvé voľby po nadobudnutí účinnosti DSA. Interné pokyny TikToku podľa správy ukazujú, že niektoré politické výroky cenzurovali ako „nenávistné prejavy“, napriek tomu, že ide o legitímne politické názory: „Existujú len dve pohlavia.“, „Deti nemôžu byť transsexuálne.“, „Musíme zastaviť sexualizáciu mladých ľudí/detí.“
„Myslím si, že LGBTI ideológia, rodová ideológia, transgender ideológia sú veľkou hrozbou pre Slovensko, rovnako ako korupcia.“
Americkí zákonodarcovia zdôrazňujú, že tieto výroky nie sú nenávistné, ale predstavujú politické názory na sporné vedecké a medicínske témy. TikTok podľa správy priznal, že niektoré z týchto názorov boli „v slovenských politických diskusiách bežné“, napriek tomu ich platforma pod tlakom Komisie cenzurovala.
Za „urážlivé prejavy“ TikTok označil aj „útoky“ na stranu Progresívne Slovensko, pretože používala termín „tehotné osoby“.
Správa uvádza, že príprava na slovenské voľby bola v júli 2023 v plnom prúde, keď Európska komisia zorganizovala prezentáciu pre platformy, ktorú pripravil slovenský mediálny regulátor – Rada pre mediálne služby (RpMS).
„Slovenský regulátor nastavil tón nadchádzajúcej cenzúrnej kampane tým, že znevažoval vlastných občanov a platformám povedal, že ‚obyvateľstvo má sklon ku konšpiračným teóriám a falošným naratívom‘,“ uvádzajú zákonodarcovia, pričom pripájajú aj časť údajnej prezentácie RpMS.
Tieto konšpirácie a falošné tvrdenia sa podľa prezentácie týkali covidovej pandémie a vojny na Ukrajine. Marker zistil, že slovenské ministerstvá a úrady žiadali spoločnosť Meta aj o mazanie príspevkov politikov, pričom podobné žiadosti sa týkali aj TikToku, najmä príspevkov súvisiacich s Ukrajinou.
Prezentácia RpMS tiež spomínala „žiadosť o opatrenia súvisiace s nadchádzajúcimi voľbami“, adresovanú spoločnostiam Meta, Google a TikTok v júni 2023. Po voľbách v septembri 2023 Komisia žiadala platformy o správu o „opatreniach prijatých na zmiernenie“ údajnej dezinformácie počas volieb.
Šesť mesiacov pred eurovoľbami v januári 2024 Európska komisia platformám oznámila, že bude „klásť veľký dôraz na… vaše informácie o stave príprav na voľby do Európskeho parlamentu“, čo republikánski zákonodarcovia interpretujú ako žiadosť o pravidelné reportovanie cenzúrnych opatrení.
„Hlboko znepokojujúca“ cenzúra
Interné dokumenty podľa správy ukazujú, že v týždni pred slovenskými voľbami Komisia presunula pozornosť na konkrétne účty. Štyri dni pred voľbami zaslala TikToku tabuľku so zoznamom „problematických účtov na slovenskom TikToku“, ktoré mali byť cenzurované.
Tabuľka obsahovala minimálne 63 účtov so sledovanosťou od tisíc do 120-tisíc sledovateľov. Mnohé z účtov obsahovali „slovenský politický obsah“ a niektoré boli v súlade s pravidlami komunity TikTok. Po voľbách TikTok zakázal 19 účtov, z toho päť za „šírenie nenávisti“. Šestnásť účtov označených Komisiou malo „žiadne alebo veľmi malé porušenia“, vrátane satirických účtov. Ostatné účty zostali na „zozname sledovaných“.
Správa uzatvára: „Celkovo je rozsah cenzúry nariadenej DSA pred slovenskými voľbami v roku 2023 hlboko znepokojujúci.“
Európska komisia naopak pripomína, že DSA je navrhnutý na riešenie nelegálneho obsahu a systémových rizík, ako sú dezinformácie, pričom chráni slobodu prejavu. „K najnovším obvineniam z cenzúry. Čistý nezmysel. Úplne nepodložené,“ reagoval pre AFP hovorca Komisie Thomas Regnier.
Európska komisia naopak pripomína, že DSA je navrhnutý na riešenie nelegálneho obsahu a systémových rizík, ako sú dezinformácie, pričom chráni slobodu prejavu. „K najnovším obvineniam z cenzúry. Čistý nezmysel. Úplne nepodložené," reagoval pre AFP hovorca Komisie Thomas Regnier.

Elon Musk na sociálnej sieti X správu výboru uvítal, pričom správa vyšla len niekoľko dní po tom, čo Komisia začala vyšetrovať chatbota Grok integrovaného do X, pre podozrenie z porušenia DSA.