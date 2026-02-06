Podľa informácie polície išlo o občanov Maďarska vo veku 37 a 30 rokov. Polícia doplnila, že sa prípadom intenzívne zaoberá. „Vzhľadom na situáciu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila polícia.Čítajte viac Tragédia vo Švajčiarsku. Slovákov zasypala lavína, jeden zomrel
Vo Vysokých Tatrách padla lavína. O život prišli dvaja muži
V piatok krátko po 11. hodine došlo v oblasti Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách pod vrcholom Tupá k pádu lavíny, pri ktorom prišli o život dvaja muži.
© Autorské práva vyhradené