Vo Vysokých Tatrách padla lavína. O život prišli dvaja muži

V piatok krátko po 11. hodine došlo v oblasti Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách pod vrcholom Tupá k pádu lavíny, pri ktorom prišli o život dvaja muži.

06.02.2026 15:01 , aktualizované: 15:22
Podľa informácie polície išlo o občanov Maďarska vo veku 37 a 30 rokov. Polícia doplnila, že sa prípadom intenzívne zaoberá. „Vzhľadom na situáciu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila polícia.

