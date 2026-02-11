Pri údržbe vysokého napätia dostal zásah, prežil. Druhý šok ho čakal po návrate z nemocnice

Martin Buvala ako elektrikár pracoval 16 rokov v U. S. Steele, kde mal na starosti okrem iného aj údržbu zariadení vysokého napätia. Všetko sa zmenilo 29. septembra 2025, keď utrpel pracovný úraz. „Ja si z toho dňa takmer nič nepamätám. Prebral som sa až v nemocnici. O tom, čo sa stalo, mám len sprostredkované informácie,“ hovorí Buvala.
Dodatočne vie, že v osudný deň dopoludnia mal spolu s kolegami čistiť izolátory na vstupnej rozvodni. Keď vyšiel na rebrík, chcel si upnúť bezpečnostný postroj. To už však nestihol – dostal zásah a spadol na zem. „Priamo z práce mi potom, keď som bol pri vedomí, nikto nevolal ani za mnou nebol. Kontaktoval ma jeden kamarát, s ktorým sa poznám ešte zo školy. Ten mi povedal a aj vysvetlil, čo sa stalo. Prešlo cezo mňa niekoľko desiatok tisíc voltov,“ opísal pre Pravdu muž.
Martin Buvala utrpel ťažký pracovný úraz pri údržbe izolátorov 110 kV vedenia. Skončil v nemocnici v život ohrozujúcom stave, z jeho oblečenia ostali len spálené franforce.
Buvala vie, že mal šťastie a mohol skončiť oveľa horšie. Mrzí ho, že nadriadení nechceli zverejniť výzvu na darovanie krvi pre neho. „Podarilo sa to však prostredníctvom dobrých ľudí, ktorí výzvu zdieľali na sociálnych sieťach, a do nemocnice v Šaci prišlo darovať krv mnoho ľudí. Aj keď išlo o inú krvnú skupinu, aspoň pomohli iným, ktorí tiež potrebovali krv, čo ma potešilo,“ podelil sa Buvala o svoje pocity.
Porušil pracovnú disciplínu?
Zarazil ho prístup zamestnávateľa. „Obviňujú mňa, že vraj som porušil všetko, čo sa dalo. Prípad vyšetruje aj polícia, boli za mnou doma. Musím pochváliť ich ľudský prístup. Ľudia z Inšpektorátu práce ma navštívili ešte v nemocnici. Neviem, prečo za mnou neprišli až vtedy, keď ma pustili z nemocnice domov, keď už som bol úplne pri vedomí, a nie pod vplyvom liekov,“ myslí si Buvala.
Od U. S. Steelu dostal aj upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ mu preto neposkytne 14. plat, variabilnú zložku mzdy na šesť mesiacov a zároveň mu zníži jednozložkovú mzdu na pol roka.
Horšie je, že zatiaľ nemá nárok na žiadnu finančnú podporu. Sociálna poisťovňa mu neuzná úrazový príplatok, kým nedostane oficiálne závery vyšetrovania. Poslednú výplatu dostal za september 2025 a zatiaľ má aspoň nemocenské dávky.
Prípad vyšetrujú
Udalosť vyšetruje Inšpektorát práce ako závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví. „Vyšetrovanie zo strany inšpekcie práce ešte nebolo ukončené, preto v tejto chvíli nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ uviedol hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš s tým, že vyšetrovanie by mohlo byť uzavreté ešte tento mesiac. Oceliarne nám zatiaľ ani po niekoľkých týždňoch od zaslania otázok oficiálne vyjadrenie neposkytli, rovnako ani odbory.
Prípad vyšetruje aj polícia, ktorá začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Vyšetrovateľ pribral znaleckú firmu na vypracovanie znaleckého posudku z odboru zdravotníctva a farmácie. Podľa policajnej správy utrpel popáleniny na 33 percentách tela, vnútrolebečné krvácanie a zlomeninu šiesteho hrudného stavca.
K prípadu Martina Buvalu sa vrátime hneď po skončení vyšetrovania Inšpektorátu práce Košice.