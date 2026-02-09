Budú cez Bratislavu chodiť vlaky rýchlosťou 320 km/h? Železnice ukázali megainvestíciu za tri miliardy, podľa experta položí modernizáciu

Slovensko chce byť súčasťou európskej siete vysokorýchlostných tratí (VRT) a preto štát preveril, ako by mohli cez Bratislavu prechádzať rýchlovlaky 320 km/h. Zmyslom štúdie na rýchle spojenie krajín vyšehradskej štvorky a Rakúska bolo zistiť, čo všetko musí krajina zmeniť. Ak by sa projekt vybudoval, cestujúcim by sa značne skrátilo trvanie cesty do Brna, Viedne a Budapešti. Vlaková doprava by tým mohla viac konkurovať autám, ale aj lietadlám.
Z Bratislavy do Brna by sa čas cestovania skrátil na 33 minút, do Viedne na 24 (cez nové napojenie Marcheggu) a v Budapešti by pasažieri boli za asi hodinu a trištvrte. Prínosom má byť aj rýchle cestovanie medzi domácimi regiónmi.
Podľa železničiarov však netreba grafikon meniť - nie je to ani reálne pri toľkých spojoch. Cestujúci však nikdy nevedia, či a ako dlho budú meškať.
Víťazný variant by sa týkal navýšenia kapacít už existujúcich tratí – napríklad pridaním páru koľají, či opravením tých pôvodných – stavebné práce by ŽSR sústredila prevažne na trate južného brehu Dunaja. Modernizácia je v danom území podľa železníc zrealizovateľná.
Momentálne nemá Slovensko jedinú rýchlotrať, súčasťou zahraničnej siete by sa stalo napojením na české dráhy smerom na Brno, Prahu a ďalej až na Berlín. Projekt preto predpokladá nové koľaje, ale aj tunely smerom na susedov. Pribudnúť by tiež musela trať na Rakúsko a južnú Európu – ako odbočka z koľajísk od Marcheggu za riekou Morava. V prípade trate na Česko by išli vlaky rýchlosťou 320 km/h, rakúsky rýchlovlak by mal ísť 160 km/h.
Podľa experta na vlakovú dopravu Jiřího Kubáčeka je práve skrátenie času cestovania nezmyselné. „Už prebieha modernizácia trate Bratislava – Kúty po štátnu hranicu (s Českom, pozn. red.) na rýchlosť 200 km/h. S ohľadom na to nepovažujem výstavbu úplne novej paralelnej rýchlotrate pre rýchlosť 320 km/hod z hľadiska úspory času za nejaký prelom, keďže úspora času na území SR z tejto veľkolepej investície je rádovo 10 minút,” uviedol Kubáček.
Miroslav Garaj, riaditeľ ŽSR uviedol, že zavedením rýchlych vlakov by sa Slovensko mohlo dostať medzi projekty okolitých štátov a stať sa súčasťou európskej siete TEN-T. Takéto začlenenie by umožnilo čerpať na novú vlakovú infraštruktúru aj eurofondy. Cieľom projektu preto nie je iba skrátenie času cestovania vlakom, ale medzinárodné spojenie – no o to viac je potrebné obhájiť takúto investíciu.
Stanice v Stupave sa ŽSR nevzdáva
Navyše, ak sa chce krajina napojiť na českú sieť rýchlostných trate postavením vlastných a mať rýchlovlaky, potrebuje pre ne aj zázemie. Preto štúdia predpokladá vznik stanice pri Stupave, pod názvom Bratislava západ. Oba spoje na Česko aj Rakúsko cez ne majú prechádzať.
Okrem toho by mala byť centrom pre údržbu súprav, čím sa uvoľní preťažená hlavná stanica. „Stane sa hlavným bodom vlakotvorby, údržby a koncovou stanicou pre vnútroštátne linky, zároveň stanicou pre vlaky VRT. Presunom servisného zázemia z hlavnej stanice do stanice Bratislava západ sa uvoľní kapacita v centrálnej časti uzla,” vysvetlili v štúdii ŽSR.
Kubáček predpokladá, že nová stanica Bratislava-západ by mohla zlepšiť spojenie Záhoria s hlavným mestom, čím by sa ľudia mohli presunúť z áut a autobusov do vlakov. „Odbremenila by bratislavskú hlavnú stanicu od manipulácií, ktoré súvisia s pristavením a odstavením vlakových súprav medzi ňou a odstavnou stanicou v jej aktuálnej polohe, keďže dnes končiace vlaky, prichádzajúce do Bratislavy od Trnavy, či Nových Zámkov by do servisného zázemia mohli pokračovať bez zmeny smeru jazdy,” súhlasí so ŽSR odborník.
Druhým dychom však dodáva, že poloha stanice Bratislava-západ v Stupave nie je úplne logická. Od Bratislavy je značne ďaleko a cesta z a do nej by predĺžila logistické presuny vlakov. Každá súprava by denne spravila viac než 30 km navyše než keby ide do Bratislavy, čím by rušňovodič strávil asi 50 min. Nehovoriac o náraste finančných nákladov aj zaberaniu trate pre spoje s cestujúcimi.
Komplikovaná časť projektu je tiež náročná modernizácia železničného uzla Bratislava, cez ktorý by VRT linky prechádzali. Rozsiahly uzol musí zvládnuť prejazd vysokou rýchlosťou bez spomalenia tak vlaku, ako aj ostatnej železničnej dopravy. To znamená nevyhnutnú opravu tratí, výhybiek a iných vád – aktuálne stav železníc miestami umožňuje vlakom rýchlosť okolo 60 km/h, prejazd cez Hlavnú vlakovú stanicu je spomalený až na 30 km/h.
Funkciu Hlavnej vlakovej stanice v Bratislave chce ŽSR zachovať, no pribudli by k nej prejazdy rýchlovlakov. Pridaním rýchlostných liniek by sa však zvýšil nápor na trate – okrem regionálnych, diaľkových a nákladných vlakov budú musieť poňať ešte VRT spoje.
Už teraz však naša sieť nefunguje bezproblémovo, akákoľvek rýchlostná doprava by tak narazila nielen na modernizácii ale aj na zvládnutí väčšieho počtu vlakov. Rekonštrukcia uzla by však zrýchlila prejazd cez hlavnú stanicu na 50 km/h a zvýšila kapacitu tratí – otázne je, či sa to nedá zrealizovať mimo kolosálneho projektu VRT tratí.
„Projekt modernizácie bratislavskej hlavnej stanice sa pripravuje už dávnejšie a nemyslím si, že by jej zapojenie do siete vysokorýchlostných tratí malo na pripravovanú rekonštrukciu nejaký vplyv. Je nepochybné, že po rekonštrukcii musí zvládnuť oproti súčasnému stavu vyšší objem osobnej i nákladnej prepravy bez ohľadu na to, či sa trať VRT bude alebo nebude stavať. Aj keď sa nová trať VRT postaví, bude vysokorýchlostný vlak na hlavnej stanici len jedným z mnohých ďalších vlakov,” poskytol odpoveď Kubáček.
Lamač by dostal vlakový tunel
Pribudla by aj odbočka a nový dvojkoľajový tunel smerom na stupavskú stanicu, čím by sa prepojila hlavná stanica s tou v Lamači. Vznikla by tak trať z Lamača do stanice Bratislava-západ pokračujúca až po Zohor. Viedla by vedľa diaľnice D2, pričom vlaky po nej by išli rýchlosťou 160 km/h.
Táto časť projektu by podľa Kubáčeka pomohla, pretože úsek medzi bratislavskou hlavnou stanicou a Lamačom je už teraz kapacitne preťažený. „Otázne však je, či sú nevyhnutné celé štyri koľaje, ktoré sú veľmi náročnou investíciou a či by sa požadovaný cieľ nepodarilo dosiahnuť lacnejším riešením,” dodal Kubáček s tým, že príkladom by bolo pridať na trať návestidlá (semafory), aby sa vlaky mohli riadiť na kratších úsekoch a prešlo ich po trati viac.
Celkovo si takto veľký projekt vyžaduje rozdelenie na etapy. Prvá fáza v rokoch 2030 až 2040 zahŕňa modernizáciu bratislavskej vlakovej siete, napojenie na existujúce trate ako aj rozšírenie uzla Bratislava a výstavbu stupavskej stanice. Druhá fáza by mala byť podľa plánu dokončená v rokoch 2046 až 2050. Jej náplňou by bolo vybudovanie rýchlotrate smerom na Česko s napojením na Rakúsko.Čítajte viac Slovenské železnice v kríze: meškanie rýchlikov už nie je výnimkou, ale štandardom. Odborník vysvetľuje, čo to spôsobuje
Ako už štúdia napovedá, ide o mimoriadne rozsiahly projekt. Jeho hodnotu ŽSR odhaduje na viac než tri miliardy eur. Suma však nemusí byť konečná, záleží od projektovej prípravy a náročného výkupu pozemkov. Odborníci sa tak na teraz zhodujú, že nielen z pohľadu výhod pre cestujúcich a ekonomickej návratnosti projektu nemusí byť až logické budovať novú vysokorýchlostnú trať.
Expert zdôraznil, že každé zatraktívnenie vlakovej prepravy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti voči autám je dôležité, no projekt VRT by mal zmysel len vtedy, ak by cez Slovensko začali jazdiť všetky spoje medzi Viedňou a Břeclavou. To znamená zmeniť medzinárodné trasovanie tak, aby hlavná trasa medzi Rakúskom a Českom viedla cez stanicu Bratislava-západ.
„Splnenie tohto predpokladu považujem však za nanajvýš otázne. Preto som pri odhade ekonomickej zmysluplnosti prezentovaného projektu pomerne skeptický, predovšetkým s ohľadom na fakt, že modernizácia pri Kútoch už prebieha,” pripomenul Kubáček s tým, že riešenie nákladnej dopravy cez bratislavské trate tiež zatiaľ nie je v štúdii vyriešený.
Zároveň by takto veľká investícia mohla ohroziť začiatok, či dokončenie už otvorených modernizácií tratí, či iných železničničných projektov, ktoré sú pre fungovanie železničnej siete krajiny vyššou prioritou.