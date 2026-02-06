Nová pamätná eurobankovka rozpráva príbeh vlakov na Slovensku. Pozrite si, ako vyzerá
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uvádza pamätnú eurobankovku z novej série s názvom „Ako sa menia vlaky ZSSK“. Motív zachytáva premenu vlakov na Slovensku - od ikonických vozidiel, ktoré poznajú celé generácie cestujúcich, až po moderné elektrické jednotky súčasnosti.
„Grafické spracovanie bankovky pracuje s kontrastom tradície a modernizácie – jemná rytina, detaily typické pre bankovkový dizajn a výrazná farebnosť vytvárajú zberateľsky hodnotný predmet,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. „Autorom návrhu je grafický dizajnér a ilustrátor Adrián Ferda,“ doplnil.