Nová pamätná eurobankovka rozpráva príbeh vlakov na Slovensku. Pozrite si, ako vyzerá

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uvádza pamätnú eurobankovku z novej série s názvom „Ako sa menia vlaky ZSSK“. Motív zachytáva premenu vlakov na Slovensku - od ikonických vozidiel, ktoré poznajú celé generácie cestujúcich, až po moderné elektrické jednotky súčasnosti.

06.02.2026 16:23
„Grafické spracovanie bankovky pracuje s kontrastom tradície a modernizácie – jemná rytina, detaily typické pre bankovkový dizajn a výrazná farebnosť vytvárajú zberateľsky hodnotný predmet,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. „Autorom návrhu je grafický dizajnér a ilustrátor Adrián Ferda,“ doplnil.

V distribúcii budú bankovky od utorka 10. februára. Dostupné budú na 41 predajných miestach ZSSK po celom Slovensku.

