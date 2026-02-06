Pravda Správy Domáce Proces v kauze Mýtnik pokračoval záverečnou rečou. Obžalovaný Brhel mladší si na súd priniesol banner

Záverečnou rečou Jozefa Brhela mladšieho pokračoval v piatok na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Obžalovaný si na svoju záverečnú reč doniesol aj banner, aby senátu názorne dokumentoval, že podnikateľské aktivity spoločnosti Allexis boli legitímne, transparentné a jej ekonomická štruktúra bola absolútne štandardná, trhová, čo mali potvrdiť i nezávislí experti.

Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelí podnikateľ Jozef Brhel, jeho syn, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, advokát Martin Bahleda, niekdajší predstaviteľ FS Milan Grega a podnikateľ Miroslav Slahučka.

Všetci vinu odmietajú a žiadajú oslobodenie spod obžaloby. Proces na trestnom súde trvá už tri roky a je na konci.

Podľa Jozefa Brhela mladšieho sa celá obžaloba predložená prokurátorom rozpadla na základe svedeckých výpovedí či znaleckého dokazovania a konkrétnych dokumentov. Je presvedčený, že ide o politicky motivovaný proces.

V záverečnej reči súdu tiež pripomenul nezákonný znalecký posudok, o ktorý obžaloba opierala svoje tvrdenie, že informačné systémy obstarané Finančnou správou boli predražené o vyše 45 miliónov eur. Hoci prokurátor neskôr sumu znížil na „minimálne 650-tisíc eur“, ako tvrdí obžalovaný, z dokazovania vyplynulo, že žiadna škoda štátu nevznikla. Cena informačných systémov bola štandardná a štátu zarobili peniaze.

„Ekonomická štruktúra spoločnosti skupiny Allexis, z ktorej som bol ja obžalovaný, je absolútne štandardná, trhová. O jej zákonnosti rozhodol aj sudca, ktorý oslobodil Michala S. zo skutku legalizácie, ktorý som mal podľa obžaloby zdieľať s ním,“ zdôraznil Jozef Brhel mladší.

Podnikateľ Michal S. bol vylúčený na samostatné konanie. Trestný súd ho vlani odsúdil za pokračovací zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku na peňažný trest 500-tisíc eur. Zo skutku legalizácie výnosu z trestnej činnosti ho však oslobodil.

Obžalovaný tiež poukázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ a jeho rozhodnutie v prípade inej nadnárodnej spoločnosti, ktorá čelila žalobe za to, že sa mala podieľať na praní špinavých peňazí, respektíve vytvorení neštandardnej štruktúry. Podľa Jozefa B. mladšieho Súdny dvor EÚ nevzhliadol žiadnu ilegálnosť konania tejto spoločnosti, ktorej štruktúru znalci ustanovili za identickú so spoločnosťou Allexis.

Hlavné pojednávanie je vytýčené ešte na termíny 12. a 17. februára. Zaznieť by už mala len záverečná reč Martina Bahledu, posledné slovo a rozsudok.

Prokurátor navrhuje pre Jozefa Brhela nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna a Martina Bahledu. Ďalším trom obžalovaným Radkovi Kurucovi, Milanovi Gregovi a Miroslavovi Slahučkovi navrhuje udeliť podmienečné tresty. Všetkým navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.

