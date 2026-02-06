Zvrat v prešetrovaní riadenia pandémie: opatrenia bývalej vlády boli v poriadku, polícia zastavila trestné stíhanie

„Uznesením vyšetrovateľky Policajného zboru zo dňa 28. januára 2026 bolo zastavené trestné stíhanie vedené pre nadúmrtia v súvislosti s pandémiou COVID-19, marením úlohy verejným činiteľom a trestným činom všeobecného ohrozenia,“ potvrdil pre TASR Vlastimil Krokvička z trenčianskej prokuratúry.
Portál aktuality.sk, ktorý v piatok o aktuálnom stave konania informoval, cituje aj vyjadrenie advokáta Petra Weisa, jedného z tých, ktorí v súvislosti s manažovaním pandémie podal trestné oznámenie. Na stránke svojej advokátskej kancelárie Weis informuje o doručenom uznesení o zastavení trestného stíhania, ktoré je odôvodnené tým, že zodpovedné orgány vykonali všetky opatrenia s ohľadom na informácie, vedomosti a skúsenosti v reálnom čase s dôrazom na ochranu zdravia a života ľudí.
„Inými slovami, manažovanie pandémie prebehlo slovami vyšetrovateľa v poriadku a zodpovedné inštitúcie a orgány štátnej správy vykonali všetky opatrenia s ohľadom na informácie, vedomosti a skúsenosti v reálnom čase, s dôrazom na ochranu zdravia a života ľudí, pričom nedošlo k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu dôležitej úlohy ani k spôsobeniu všeobecného nebezpečenstva,“ tvrdí o zastavení stíhania Weis.
„Voči uzneseniu podávam sťažnosť,“ informuje advokát na webe.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok predvlani tvrdil, že na Slovensku, ktoré má 5,4 milióna obyvateľov, zbytočne zomrelo počas covidu-19 na 20-tisíc ľudí. Minister vtedy tiež ohlásil zriadenie osobitného policajného tímu na vyšetrovanie rozhodnutia štátu v súvislosti s covidom-19.
Slovensko v rokoch 2020 a 2021 napríklad plošne testovalo obyvateľov na koronavírus. Úrady vtedy zaviedli tiež rôzne epidemické reštrikcie, proti ktorým vystupovali z opozície terajší slovenskí vládni politici. Mnohí z nich tiež nepodporili očkovanie proti covidu-19. Slovensko sa potom v EÚ radilo k krajinám s najnižším podielom naočkovaného obyvateľstva proti covidu-19.
Trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie, ktorý mohol spôsobiť neodôvodnene zvýšenú úmrtnosť, inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka na začiatku roka 2023.