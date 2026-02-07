Darovanie techniky Ukrajine. Danko vyzýva prezidenta odvolať generála Zmeka

SNS tvrdí, že k zastaveniu trestného stíhania došlo aj na základe opakovaných stanovísk Generálneho štábu OS SR, podľa ktorých Slovensku nevznikla žiadna škoda a darovaný vojenský materiál bol označený za nadbytočný majetok. „Je nesporným faktom, že ak minister obrany Robert Kaliňák (Smer) verejne vyjadril nesúhlas so zastavením trestného stíhania v predmetnej veci, je nepredstaviteľné, aby prezident SR na druhej strane nekonal a ponechal Daniela Zmeka vo funkcii náčelníka Generálneho štábu OS SR,“ skonštatovali národniari.
Zmeko ako náčelník generálneho štábu poskytoval podľa SNS súčinnosť pri hodnotení a posudzovaní darovania materiálu. „Je preto pochopiteľné, že nemôže zaujať stanovisko, ktoré by mohlo viesť k obnoveniu alebo prehĺbeniu trestného stíhania voči jeho podriadeným, prípadne voči nemu samotnému,“ podotkla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.
Strana preto apeluje na prezidenta, aby ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl odvolal Zmeka z funkcie a súčasne, na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády, vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu OS. Nový náčelník by podľa SNS mal darovanie techniky opätovne posúdiť a mal by mať záujem na objektívnom vyšetrení darovania lietadiel MiG-29 a systému S-300.Čítajte viac Naď: Som hrdý na to, ako bývalá vláda pomáhala Ukrajine, vlastizradcom nie som
Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Ministerstvo obrany informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvá.Čítajte viac Krajská prokuratúra prehovorila o darovaní vojenskej techniky Ukrajine