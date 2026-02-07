Od jeho výmeny upustil. Žilinkovo vystúpenie ale Fico označil za vtip. Kamenický má dôveru premiéra

Pripomenul vystúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o katastrofálnom stave Slovenska v boji proti korupcii. „Vystúpenie generálneho prokurátora bolo také isté, ako keby dnes vystúpil na tlačovej konferencii minister dopravy, aby obvinil ministra spravodlivosti, že nestavia mosty. To je jednoducho nepodarený vtip,“ povedal Fico. Premiér tiež znegoval predošlé vyjadrenia kolegov o výmene Žilinku ešte pred koncom volebného obdobia. Podľa Fica na to nebude priestor.
Súčasne upozornil, že vystúpenie Žilinku vníma aj v kontexte tlačovej konferencie bratislavského krajského prokurátora Restislava Remetu, ktorá prišla deň na to. Na tlačovej besede krajský prokurátor oznámil, ktorý oznámil ukončenie trestných stíhaní v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine bez obvinení. Remeta podľa slov premiéra nemohol vystúpiť bez súhlasu generálneho prokurátora. „Nepochybne išlo o dohodu," vyhlásil Fico, podľa ktorého to bol plán. „Nie je náhoda, že jeden deň Žilinka urobí tlačovú besedu, kde politicky zaútočí na vládu, ktorá nemá žiadne vyšetrovacie právomoci a na druhý deň jeho podriadený krajský prokurátor verejne vyhlási, že vláda Eduarda Hegera bola dobrý hospodár,“ doplnil premiér a zdôraznil, že ak niekto zodpovedá za stav stíhania, tak je to prokuratúra. Trestné oznámenia podľa jeho slov však prokuratúra hádže pod stôl.Čítajte viac Darovanie techniky Ukrajine. Danko vyzýva prezidenta odvolať generála Zmeka
Podľa predsedu vlády všetko smeruje k tomu, aby nasledujúce parlamentné voľby dopadli v prospech opozície. „Pointa je v tom, že ak je dnes niekto trestne stíhaný a potom právoplatne odsúdený, tak je vyradený z politického súboja. To bol hlavný dôvod, prečo prokuratúra zamietla všetky veci, ktoré sa týkajú darovania vojenskej techniky na Ukrajinu. Vytvárajú predpoklady na to, aby mohla po parlamentných voľbách vzniknúť koalícia, v ktorej bude Progresívne Slovensko a Demokrati,“ vyhlásil premiér a podotkol, že koniec koncov generálneho prokurátora navrhla opozícia. Žilinka tak podľa slov premiéra stratil akúkoľvek dôveru.
Predseda vlády sa vrátil aj ku kritike stavu boja proti korupcii zo strany generálneho prokurátora. „S novelizáciou trestného zákona a poriadku, Žilinka súhlasil a potom o nej hovoril negatívne. Generálna prokuratúra sa na novelizácii zúčastňovala. Nie vláda vyšetruje. Pánom trestného stíhania je prokuratúra,“ zdôraznil premiér s tým, že Žilinka kritizoval sám seba. „Ak tu niekto zlyháva, tak je to prokuratúra a Žilinka nehanebne hádže vinu na iných ľudí. Blížia sa parlamentné voľby, tak sa Žilinka rozhodol vstúpiť do ringu,“ uzavrel Fico.Čítajte viac Smer chce vymeniť Žilinku ešte pred voľbami. Kaliňák: Kandidát opozície sa už predstavil
Kamenický? Má dôveru
Fico sa v diskusii pristavil aj pri Ladislavovi Kamenickom. Minister financií za Smer má dôveru premiéra, a na svojom mieste zostane dovtedy, pokiaľ bude chcieť pokračovať. Konsolidáciu verejných financií podľa premiéra zvládol tak, že Slovensko je hodnotené pozitívne. Samozrejme, že konsolidácia bolí a bude bolieť, povedal Fico.
„Keby nemal moju dôveru, tak tam už nie je,“ zdôraznil premiér. „Bude ďalej pokračovať dovtedy, pokiaľ bude chcieť pokračovať, ja neviem žiadneho ministra priviazať na stoličku. Ak bude mať záujem pracovať, tak bude pracovať,“ dodal. Kritiku doterajšie spôsobu konsolidácie zo strany niektorých koaličných poslancov vníma Fico ako reakciu na odvolanie niektorých ich ministrov či vymenovanie niektorých odídencov z týchto strán na ministerské posty.
Vláda sa podľa premiéra postaví ku konsolidácii tak, aby boli verejné financie opätovne v poriadku. Na otázku moderátora, či stlačí deficit verejných financií na 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), priamo neodpovedal. „Urobíme všetko pre to, aby verejné financie nová vláda dostala v takom stave, ako sme ich odovzdávali v roku 2020 a nie v takom stave, ako sme ich my preberali v roku 2023, keď boli najhoršie v Európskej únii,“ priblížil Fico. Deficit za rok 2019 bol 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 1,2 miliardy eur. V nasledujúcom roku, už počas pandémie, vzrástol deficit na 6,16 % HDP.Čítajte viac Štát opäť zamotal dane v gastre. Za rovnaký produkt zaplatíte dva rôzne poplatky, ceny môžu poriadne narásť
Premiér sa krátko venoval aj energetike a konkurencieschopnosti Európy. Opätovne kritizoval Európsku komisiu za schválenie zákazu dovozu ruského plynu. Pripravovanú žalobu proti EK, za to že kvalifikovanou väčšinou schválila zákaz dovozu ruského plynu od novembra budúceho roku, Slovensko podľa neho môže vyhrať. „Ja si myslím, že žalobu, ktorú podávame proti Komisii, práve pre toto rozhodnutie odpojiť sa od plynu z východu, môžeme vyhrať, lebo viacero krajiny avizuje, že naozaj toto bolo niečo, čo bolo obídením pravidla, že v otázkach sankcií musí byť jednomyseľnosť a nie je možné to prijímať,“ dodal premiér.