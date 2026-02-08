Pravda Správy Domáce Gröhlinga veľmi vyrušuje myšlienka voľby nového generálneho prokurátora ešte pred najbližšími voľbami

Veľmi ma to vyrušuje, skonštatoval predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling na margo myšlienky voľby nového generálneho prokurátora ešte pred najbližšími parlamentnými voľbami.

Tú v ostatnom čase naznačili niektorí predstavitelia koalície, predseda vlády Robert Fico (Smer) sa vyjadril, že v súčasnosti Žilinku nemožno odvolať. Súčasnému generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa má funkčné obdobie skončiť v decembri roku 2027, parlamentné voľby by mali byť na jeseň daného roka.

„Ruky preč od voľby generálneho prokurátora pred voľbami!,“ odkázal Gröhling v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24. Považuje to za zastrašovanie. Pripomenul, že generálny prokurátor Žilinka bol svojho času zvolený aj opozíciou aj koalíciou, Žilinkovu osobu komentovať nechcel. V rámci opozície podľa neho nediskutovali o mene nového generálneho prokurátora. V SaS sa podľa neho o tom rozprávali, diskusia bola o rôznych menách, Gröhling ale v tejto chvíli odmietol povedať akékoľvek mená.

