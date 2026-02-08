Pravda Správy Domáce Zmeko vedie ozbrojené sily zodpovedne, no plnil Naďove politické príkazy, tvrdí Kaliňák

Výmena náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Daniela Zemka nie je vecou, ktorú treba teraz riešiť. Pre televíziu TA3 to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer) s tým, že funkčné obdobie sa mu končí v máji. Reagoval, tak na SNS, ktorá vyzvala na odvolanie Zmeka.

08.02.2026 13:34
Robert Kaliňák / Daniel Zmeko / Foto: ,
Robert Kaliňák a Daniel Zmeko diskutujú počas menovania generálov v Prezidentskom paláci v Bratislave 18. apríla 2024.
debata

Kaliňák si myslí, že Zmeko viedol OS SR zodpovedne, no zároveň v rokoch 2022 až 2023 plnil príkazy ministerstva obrany. „Vidím v tom zásadný rozdiel. Žiadny vojak nemá záujem znížiť počet zbraní, ktoré má k dispozícii. Keď vyjde politický príkaz, ktorý hovorí o darovaní tejto techniky, tak ozbrojené sily to musia splniť, lebo majiteľom OS je ministerstvo obrany,“ skonštatoval šéf rezortu.

Generál Zmeko: Spali sme dve desaťročia, teraz čelíme výzve. Potrebujeme protivzdušnú obranu, drony, ale aj leteckú základňu
Video
Zdroj: TV Pravda

Tvrdí, že je potrebné zabezpečiť nezávislé komentáre k darovaniu techniky, pretože vojaci plnili príkazy, a tým pádom sú zaujatí a nemôžu podávať objektívne svedectvo.

Slovenská národná strana vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR. Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu by tak následne mala na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády vymenovať nového náčelníka. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300.

