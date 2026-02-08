Zmeko vedie ozbrojené sily zodpovedne, no plnil Naďove politické príkazy, tvrdí Kaliňák

Kaliňák si myslí, že Zmeko viedol OS SR zodpovedne, no zároveň v rokoch 2022 až 2023 plnil príkazy ministerstva obrany. „Vidím v tom zásadný rozdiel. Žiadny vojak nemá záujem znížiť počet zbraní, ktoré má k dispozícii. Keď vyjde politický príkaz, ktorý hovorí o darovaní tejto techniky, tak ozbrojené sily to musia splniť, lebo majiteľom OS je ministerstvo obrany,“ skonštatoval šéf rezortu.
Tvrdí, že je potrebné zabezpečiť nezávislé komentáre k darovaniu techniky, pretože vojaci plnili príkazy, a tým pádom sú zaujatí a nemôžu podávať objektívne svedectvo.
Slovenská národná strana vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR. Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu by tak následne mala na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády vymenovať nového náčelníka. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300.Čítajte viac Darovanie techniky Ukrajine. Danko vyzýva Pellegriniho odvolať Zmeka, palác zareagoval