Najväčší obchod štátnej zbrojovky. V Rijáde uzavrela zmluvu na mínomety za stovky miliónov

Slovenská štátna zbrojovka ZŤS Špeciál z Dubnice nad Váhom podpísala túto rámcovú zmluvu s azerbajdžanskou štátnou firmou Iglin Scientific Production Enterprise.
Rámcová zmluva predpokladá nákup približne 300 kusov mínometov. „Momentálne sa vyrokovala jej prvá časť – 96 kusov,“ uviedol pre Pravdu minister obrany Robert Kaliňák (Smer) s tým, že na zvyšok má Azerbajdžan opciu.Čítajte viac Kto bude nový šéf armády? Stoličku po Zmekovi by mohol prevziať intelektuál, veliteľ špeciálov či generál z Maďarska
Výrobu by mala dubnická zbrojovka podľa jeho slov spustiť hneď po podpise dohody. Prvým vyrobeným kusom pre Azerbajdžan by sa Slovensko chcelo pochváliť na veľtrhu v Baku na jeseň 2026. „Zároveň budeme diskutovať aj o nákupe licencie a prevodu možností čiastočne vyrábať, alebo aj úplne, tento prostriedok aj v Azerbajdžane," pokračoval.
„Je to asi najväčší obchod, ktorý ZŤS Špeciál uzavrela za posledné obdobie a asi aj vôbec v histórii. Veríme, že je to opäť začiatok nárastu sebavedomia slovenského obranného priemyslu,“ povedal ďalej minister.
Rámcová zmluva podľa šéfa obrany reprezentuje dve hlavné cesty, ktorou by sa mala uberať spolupráca s ministerstvom obranného priemyslu Azerbajdžanu.
„Myslím si, že je to pre nás celkom zaujímavý a veľmi významný obchod po rokoch, ktorý je nie spojený s aktivitami na Ukrajine,“ uviedol. „Je to naša novinka, som rád, že má dôveru. Pýtajú sa na ňu ďalšie krajiny,“ dodal.
Za Slovensko podpísal zmluvu riaditeľ ZŤS Špeciál Miroslav Sim.
Čo vystavuje ZŤS v Rijáde
ZŤS Špeciál vystavuje na saudskoarabskom veľtrhu svoj mínomet SAM-120. „Ide o zbraň kalibru 120 mm, kapacita zásobníku je 35 mín, dostrel približne osem kilometrov a kadencia je 20 rán za minútu,“ priblížil Lukáš Chovanec zo ZŤS Špeciál.
Ako ďalej uviedol, posádku tvoria dve osoby – vodič a strelec alebo veliteľ. „Táto zbraň je plne ovládaná z kabíny, ktorá je pancierová, čiže posádka je chránená,“ vyzdvihol. Ide o plne automatizovanú zbraň. V prípade výpadku systémov dokážu zbraň nabíjať aj ručne. „Náš produkt z tohto mínometu je zbraň – sme výrobcovia hlavní a zbraňových systémov. Podvozok vieme použiť rôznych výrobcov. Momentálne používame Tatru,“ dodal Chovanec.
SAM-120 odpremiérovala ZŤS Špeciál v máji 2024. Ako uvádza ZŤS na svojom webe, mínomet je určený pre ničenie a umlčovanie palebných prostriedkov, techniky a živej sily nepriateľa.