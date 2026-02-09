ONLINE: Zsuzsová chce na súde v kauze Kuciak navrhovať nové dôkazy

Aktuálne ide o druhý pojednávací deň v tomto „dejstve“, po tom, čo Najvyšší súd zrušil predchádzajúci rozsudok a vec vrátil na nové prejednanie.
Na prvom pojednávacom dni sa pred súd postavili Marian Kočner aj Alena Zsuzsová. Súd zároveň spojil do jedného konania aj prípad prípravy vrážd troch prokurátorov, ku ktorým sa vyšetrovatelia dostali počas vyšetrovania Kuciakovej vraždy.
Po úvodných procesných otázkach sa na súde čítali obžaloby – nielen v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka, ale aj v prípade plánovaných útokov na prokurátorov. Obžalovaní vinu odmietli.
Senát sa zároveň zaoberal tým, ktoré dôkazy budú v novom konaní vykonané. Jednou z hlavných tém bola komunikácia z aplikácie Threema, ktorú obhajoba spochybňuje. Súd napokon rozhodol, že sa tieto správy budú môcť na pojednávaniach opätovne používať ako dôkaz.Čítajte viac Vražda Kuciaka: Threemu budú čítať, Para to chce využiť v prospech Kočnera. Kvasnica: Sú aj iné aplikácie
Na ďalšom pojednávaní sa bude podrobne vykonávať dokazovanie a vypočúvať svedkovia. Dianie nsledujeme online.
9:34 Prokurátor číta výpovede Zsuzsovej. Spomína v nich jej vzťah so Zoltánom Andruskóm. „Napísal mi na Pokeci, pretože ma poznal z videnia,“ uvádza. Podľa nej mala s Andruskóm dôverný vzťah, nešlo však o nič viac ako o priateľstvo.
Andruskó ju mal opakovane žiadať, aby ho zoznámila s Kočnerom. „Nechápal, prečo ho nechcem zoznámiť s takým vplyvným a bohatým rodinným priateľom,“ píše sa vo výpovedi.
9:25 Obhajca Zsuzsovej uvádza, že v zásade nemajú problém s návrhom prokuratúry, avšak poukazuje na to, že niektoré výpovede neboli vykonávané kontradiktórne k obžalovanému Kočnerovi a niektoré z navrhovaných zvukových záznamov nie sú jej výpoveďami.
9:20 Prokurátor považuje za dôležité prehrať výpovede na hlavnom pojednávaní zo zvukového záznamu kvôli autenticite. Ak by takému návrhu súd nevyhovel, navrhuje ich čítanie.
9:16 Prokurátor Kuruc navrhuje čítanie zápisníc, respektíve starších výpovedí Zsuzsovej k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj k pripravovanej vražde prokurátorov.
9:10 Zsuzsová na hlavnom pojednávaní odmieta vypovedať, no v priebehu sa plánuje vyjadrovať k dôkazom. Bude navrhovať aj nové dôkazy, ktoré ešte neboli v procese vykonané.
Kauza Kuciak v skratke
Za samotné vykonanie vraždy boli právoplatne odsúdení Miroslav Marček a Tomáš Szabó, obaja na trest 25 rokov odňatia slobody. Zoltán Andruskó, ktorý sa k činu priznal a usvedčil ďalších, dostal trest 15 rokov a vystupuje ako kajúcnik.
Z objednávky vraždy bola obžalovaná Alena Zsuzsová, ktorú súd uznal vinnou a uložil jej trest 25 rokov väzenia. Okrem toho musí rodine obetí zaplatiť 160-tisíc eur za nemajetkovú ujmu. V prípade figuroval aj podnikateľ Marian Kočner, ktorý bol v máji 2023 oslobodený spod obžaloby. Najvyšší súd však tento rozsudok zrušil a vec vrátil späť na ŠTS. Kočner si momentálne odpykáva 19-ročný trest za zmenkový podvod vo väznici v Leopoldove.
9:01 Zsuzsová predstupuje pred súd. Predsedajúcu senátu číta poučenie a pýta sa, či je jej zravotný stav taký, že je schopná vypovedať. Zsuzsová vraví, že áno.
8:58 Ako prvá bude vypovedať Zsuzsová, ďalej Kočner a ako posledný Kracina. Kočner i Kracina opustili pojednávaciu miestnosť.
8:52 Zsuzsová požiadala o zrušenie eskorty na nasledujúce pojednávacie dni. Ako dôvod uviedla svoj zdravotný stav. Obžalovaná sa však má zúčastniť hlavného pojednávania naplánovaného na piatok.
8:49 Vyjadril sa k tomu Kvasnica. Podľa neho Kočner obžalovaným osobám prezradil PIN kód mobilného telefónu, z ktorého komunikácia pochádza.
„Dnes ma neeskortovali priamo z ÚVTOS Nitra, ale bola som eskortovaná minulý týždeň v piatok do Bratislavy a dnes z Bratislavy na ŠTS v Pezinku,“ hovorí Zsuzsová. Tiež spomenula, že trpí bolesťami.
8:45 Obhajca Kočnera navrhuje obrátiť sa na Európsky súdny dvor vo veci uznania správ z aplikácie Threema ako dôkazu. Nechce prerušiť konanie, len sa s touto otázkou obrátiť na súdny dvor. Predseda súdu rozhodol, aby návrh podal do podateľne a zaoberať sa ním bude neskôr.
8:36 Pojednávanie bude pokračovať aj bez Dragića.
8:34 Do miestnosti vstupuje štvorčlenný senát na čele s Miroslavom Mazúchom, vrátane náhradnej sudkyne.
Druhý pojednávací deň sa začína. Chýba rodina Kuciakovcov aj matka Martiny Kušnírovej. Pojednávania sa nezúčastňuje ani Srb Darko Dragić, obvinený z vraždy prokurátorov.
8:31 Zsuzsová i Kočner sa neustále obracajú k svojim obhajcom a niečo s nimi preberajú.
Dorazil aj advokát Peter Kubina, zastupujúci rodinu Kuciakovcov.
8:24 Dorazil Marian Kočner, taktiež s rúškom, ktoré si po príchode zložil.
8:23 Do pojednávacej miestnosti dorazila Alena Zsuzsová s rúškom a barlami v sprievode zásahovej jednotky. Vnútri už sedel Dušan Kracina, obvinený z vraždy prokurátorov.