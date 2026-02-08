Pravda Správy Domáce Smer vojna. Cudzinec sa zo Slovenska snažil dostať na Ukrajinu aj s 250 nábojmi do brokovnice

V cele policajného zaistenia skončil muž, ktorý sa tento týždeň pokúsil prejsť cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom aj so strelivom.

08.02.2026 19:04
naboje Foto:
Arzenál, ktorý zhabali policajti cudzincovi na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.
Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Cez hranicu sa ako vodič dodávkového vozidla pokúsil z územia Slovenskej republiky prejsť cudzí štátny príslušník, ktorý mal v batožinovom priestore väčšie množstvo streliva držaného bez príslušného povolenia,“ spresňuje s tým, že vďaka vzájomnej spolupráci finančnej správy (FS) a polície mužovi obmedzili osobnú slobodu.

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová pre TASR potvrdila, že ide o prípad, o ktorom v uplynulých dňoch informovala FS. Colníci podľa zverejnených informácií našli pri kontrole 250 kusov nábojov do brokovnice.

