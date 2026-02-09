Pravda Správy Domáce Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič, kritizuje Krajčí

Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič, kritizuje Krajčí

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) neurobil nič pre to, aby stabilizačný príspevok pre sestry nebol zaťažený odvodmi. Vyplýva to z tvrdení exministra zdravotníctva a poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího (Slovensko - Za ľudí). Príspevok pre sestry chce upraviť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o bankách. Myslí si, že takýto „prílepok“ je v súčasnosti jediný možný spôsob, ako sestrám garantovať vyplatenie príspevku aspoň za február.

09.02.2026 11:54
debata

„Minister Kamil Šaško napriek verejnému prísľubu neurobil nič. Žiadna implementovaná právna úprava, žiadny legislatívny rámec alebo aspoň metodické usmernenie, ktoré by zamestnávateľom zadefinovali pravidlá pre financovanie a vyplatenie tohto príspevku, takže vzhľadom na absenciu akýchkoľvek pravidiel máme informáciu (…), že avizovaný stabilizačný príspevok nebudú vyplácať s januárovou mzdou tak, ako to pôvodne bolo avizované,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii Krajčí.

Kamil Šaško Čítajte viac Krajčí obviňuje Šaška z oklamania sestier pri stabilizačnom príspevku. Rezort reagoval

Kritizoval Šaška aj za to, že nedodržal zákonnú lehotu podpisu programovej vyhlášky k 15. januáru. „Celý tento regulačný nástroj ministerstva stráca zuby a je právne veľmi ťažko vymožiteľný (…). Opäť ďalší minister, ktorý to nezvládol, ďalší minister, ktorý takýmto spôsobom v podstate necháva zdravotné poisťovne, aby rozhodovali o tokoch v zdravotníctve,“ dodal. Varoval, že ak sestrám príspevok nebude vyplatený, môže to viesť k ich odchodom zo systému.

Stavba nemocnice v Martine postupuje, na kontrole bol minister Šaško
Video
Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) počas kontrolného dňa na výstavbe novej nemocnice v Martine budovanej z Plánu obnovy a odolnosti v utorok 7. októbra 2025 v Martine.

V rámci pozmeňujúceho návrhu žiada zároveň aj posunutie účinnosti, aby sestrám mohol byť príspevok vyplatený aj za február. „Je to, samozrejme, riešenie, ktoré máme iba my ako opozícia, vláda by mala oveľa čistejšie riešenie, bolo by to skrátené legislatívne konanie, žiaľ, vláda tento nástroj nevyužíva. Iná cesta momentálne nie je a tú cestu Šaško nevyužil, nerealizuje ju a ktovie, kedy by príspevok sestry dostali,“ odôvodnil poslanec.

ZDRAVOTNÍCTVO: Areál Nemocnice Ružinov Čítajte viac Bojový ring bratislavská nemocnica. Lekárku a sestričku muselo pred agresívnym pacientom s rodinou chrániť 15 policajtov

Krajčí v januári kritizoval nastavenie stabilizačného príspevku pre sestry. Upozornil pritom na programovú vyhlášku, ktorá je v pripomienkovom konaní. Vyplýva z nej podľa neho, že príspevok sa má vyplácať ako bežná mzda, teda má podliehať zdravotným aj sociálnym odvodom a takisto dani z príjmu. „V praxi to znamená, že sestrám z avizovaných 250 eur zostane približne len 127 eur v čistom,“ skonštatoval. Hovoril o oklamaní sestier zo strany šéfa rezortu zdravotníctva. Rezort zdravotníctva v reakcii upozornil, že nastavenie príspevku sa ešte rieši. Avizoval, že pristúpi ku konsenzuálnemu riešeniu.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #zdravotné sestry
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"