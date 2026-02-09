Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič, kritizuje Krajčí

„Minister Kamil Šaško napriek verejnému prísľubu neurobil nič. Žiadna implementovaná právna úprava, žiadny legislatívny rámec alebo aspoň metodické usmernenie, ktoré by zamestnávateľom zadefinovali pravidlá pre financovanie a vyplatenie tohto príspevku, takže vzhľadom na absenciu akýchkoľvek pravidiel máme informáciu (…), že avizovaný stabilizačný príspevok nebudú vyplácať s januárovou mzdou tak, ako to pôvodne bolo avizované,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii Krajčí.Čítajte viac Krajčí obviňuje Šaška z oklamania sestier pri stabilizačnom príspevku. Rezort reagoval
Kritizoval Šaška aj za to, že nedodržal zákonnú lehotu podpisu programovej vyhlášky k 15. januáru. „Celý tento regulačný nástroj ministerstva stráca zuby a je právne veľmi ťažko vymožiteľný (…). Opäť ďalší minister, ktorý to nezvládol, ďalší minister, ktorý takýmto spôsobom v podstate necháva zdravotné poisťovne, aby rozhodovali o tokoch v zdravotníctve,“ dodal. Varoval, že ak sestrám príspevok nebude vyplatený, môže to viesť k ich odchodom zo systému.
V rámci pozmeňujúceho návrhu žiada zároveň aj posunutie účinnosti, aby sestrám mohol byť príspevok vyplatený aj za február. „Je to, samozrejme, riešenie, ktoré máme iba my ako opozícia, vláda by mala oveľa čistejšie riešenie, bolo by to skrátené legislatívne konanie, žiaľ, vláda tento nástroj nevyužíva. Iná cesta momentálne nie je a tú cestu Šaško nevyužil, nerealizuje ju a ktovie, kedy by príspevok sestry dostali,“ odôvodnil poslanec.Čítajte viac Bojový ring bratislavská nemocnica. Lekárku a sestričku muselo pred agresívnym pacientom s rodinou chrániť 15 policajtov
Krajčí v januári kritizoval nastavenie stabilizačného príspevku pre sestry. Upozornil pritom na programovú vyhlášku, ktorá je v pripomienkovom konaní. Vyplýva z nej podľa neho, že príspevok sa má vyplácať ako bežná mzda, teda má podliehať zdravotným aj sociálnym odvodom a takisto dani z príjmu. „V praxi to znamená, že sestrám z avizovaných 250 eur zostane približne len 127 eur v čistom,“ skonštatoval. Hovoril o oklamaní sestier zo strany šéfa rezortu zdravotníctva. Rezort zdravotníctva v reakcii upozornil, že nastavenie príspevku sa ešte rieši. Avizoval, že pristúpi ku konsenzuálnemu riešeniu.