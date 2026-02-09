Pravda Správy Domáce Šimkovičovej ministerstvo sabotuje záchranu pamiatok, Milanová hovorí o diletantstve

Šimkovičovej ministerstvo údajne sabotuje záchranu pamiatok. Dotačný program na záchranu pamiatok pod vedením ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) je podľa bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko) riadený amatérsky a nekompetentne.

09.02.2026 12:03
Milanová pripomenula, že od roku 2023 bolo na záchranu pamiatok vyčlenených takmer 15 miliónov eur. Súčasné vedenie rezortu však túto sumu škrtlo na približne deväť miliónov eur. Podľa Milanovej sa to navyše udialo bez riadneho a transparentného odôvodnenia. „Ide o svojvoľné rozhodnutie, ktoré poškodzuje obce, mestá, cirkvi aj súkromných vlastníkov historických objektov,“ upozornila Milanová.

Ďalším vážnym problémom je podľa Hnutia Slovensko načasovanie. „Kým v minulosti úspešní žiadatelia podpisovali zmluvy už v apríli, dnes ministerstvo núti prijímateľov podpisovať zmluvy až v októbri – teda na samom konci stavebnej sezóny,“ uviedlo hnutie. Podľa Milanovej je takýto postup nezmysel, ktorý v praxi znemožňuje efektívne čerpanie dotácií. Ako príklad chaosu uviedla zverejňovanie výziev. Vysvetlila, že v minulosti boli výzvy nahlasované s dostatočným predstihom. Napríklad výzvy na rok 2023 boli zverejnené v novembri 2022.

„Tento rok však ministerstvo kultúry zverejnilo výzvy až 27. januára, s uzávierkou do konca februára. Kým sa projekty vyhodnotia a zmluvy podpíšu, stavebná sezóna bude opäť v ohrození a peniaze sa k žiadateľom dostanú neskoro,” vysvetlila Milanová, ktorá v tejto súvislosti hovorí o diletantstve. „Ak by ministerstvo kultúry riadila trieda škôlkarov, narobili by menej škôd než jeho súčasné vedenie,“ vyhlásila Milanová. Hnutie Slovensko vyzvalo ministerstvo kultúry, aby ihneď napravilo zlyhania, nastavilo odborné a predvídateľné riadenie dotačných schém a prestalo ohrozovať záchranu pamiatok.

