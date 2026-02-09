Došlo k porušeniu ústavy. Žilinka poslal Ústavnému súdu SR stanovisko k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov

„V stanovisku Ústavnému súdu Slovenskej republiky navrhujem, aby vyhovel návrhu navrhovateľov a vyslovil, že skráteným legislatívnym konaním, transformáciou Úradu na ochranu oznamovateľov na iný úrad, spojenou so zánikom výkonu funkcií jeho vedúcich predstaviteľov a zmenou postavenia chránených oznamovateľov, došlo k porušeniam čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 30 ods. 4 a čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky," napísal Žilinka na sociálnej sieti.
Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválil v decembri parlament napriek vetu prezidenta Petra Pellegriniho. Po prelomení veta prezident upozornil, že sa pri svojom rozhodnutí neriadi želaniami či očakávaniami koalície ani opozície. Vrátenie zákona odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie.
Ústavný súd následne 17. decembra 2025 dočasne pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Súd na svojej internetovej stránke informoval, že v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa), Ladislava Duditša, Libora Duľu, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu skupiny 63 poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona z 12. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o Európskej únii rozhodol, že návrh prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Zároveň pozastavuje účinnosť zákona. „Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok,“ zdôraznil ÚS SR.