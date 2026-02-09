Američanov Ralph Lauren, Talianov Giorgio Armani a Slovákov Poliaci. Ponuku obliecť olympionikov by Mikloško prijal

Slovákov už štvrtý raz za sebou oblieka poľská firma, Mikloško by ponuku od Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) prijal so cťou. „Ja sa čudujem, že ešte neoslovili žiadneho slovenského návrhára, aby vytvoril kolekciu pre olympionikov. Lebo by to bola česť aj pre krajinu,“ uviedol Mikloško pre TASR.
Športovcov z Talianska už niekoľko rokov oblieka Giorgio Armani, výpravu USA zasa Ralph Lauren. „To sú všetko záruky kvality a noblesy a podľa mňa sa má takto reprezentovať. V našej kolekcii by som vyzdvihol iba sveter, ten sa mi páči. Zvyšok je taký štandard, takže ani neurazí, ani neprerazí,“ dodal Mikloško.
Kolekcie jeho kolegov z USA a Talianska sa mu páčia, ale vymenoval iných favoritov: „Veľmi sa mi páči kolekcia Mongolska, potom aj Francúzi majú veľmi pekné oblečenie. Im to robila nejaká nová značka. Aj Česi mali zaujímavú kolekciu, zaujímavé prevedenie, ale skôr to vyzeralo ako keby na mólo a nie na praktické nosenie. Ale ak má už návrhár reprezentovať, tak nech je to aj s jeho rukopisom a pokojne nech to je aj extravagantné,“ uzavrel pre TASR slovenský návrhár, ktorý pôsobí v módnom svete už 26 rokov.Čítajte viac Našich olympionikov neoblieka slovenská značka, progresívci kritizujú posielanie peňazí do Poľska