Rezort obrany dostal v súvislosti s rekonštrukciou Kukurice pokutu 100.000 eur, tvrdí Grendel

„O predraženej Kukurici už počul každý, ale Robert Kaliňák (Smer-SD) sa akosi zabudol pochváliť tým, že jeho podriadení porušili zákon najmenej 17-krát a ÚVO im za to udelil pokutu viac ako stotisíc eur. Toto nie je drobná chyba, toto je systémové zlyhanie a jasný dôkaz, že ide o ďalší Kaliňákov škandál," vyhlásil Grendel.
Hnutie s odvolaním sa na rozhodnutie ÚVO tvrdí, že väčšina pochybení sa stala počas mandátu ministra Kaliňáka. „Išlo najmä o účelové delenie zákaziek, aby sa vyhli nadlimitnému obstarávaniu, a o porušenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie pri veľkej zákazke za viac ako 11 miliónov eur,“ doplnil Bystriansky.
Opozícia kritizuje rekonštrukciu objektu dlhodobo. Výhrady má napríklad k cene. Sťažnosti prišli aj od obyvateľov okolitej oblasti, ktorým vadil svetelný smog. Útvar hodnoty za peniaze rezortu obrany opakovane odporučil, aby pripravil plán na zaplnenie svojich priestorov. Obáva sa nedostatočného využitia. Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo.