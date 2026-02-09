Pravda Správy Domáce Rezort obrany dostal v súvislosti s rekonštrukciou Kukurice pokutu 100.000 eur, tvrdí Grendel

Ministerstvo obrany (MO) SR dostalo v súvislosti s rekonštrukciou ývalého bratislavského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu vo výške 100.000 eur. Informoval o tom poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí). Rezort obrany podľa Hnutia Slovensko porušil zákon 17-krát.

09.02.2026 15:06
„O predraženej Kukurici už počul každý, ale Robert Kaliňák (Smer-SD) sa akosi zabudol pochváliť tým, že jeho podriadení porušili zákon najmenej 17-krát a ÚVO im za to udelil pokutu viac ako stotisíc eur. Toto nie je drobná chyba, toto je systémové zlyhanie a jasný dôkaz, že ide o ďalší Kaliňákov škandál,“ vyhlásil Grendel.

Hnutie s odvolaním sa na rozhodnutie ÚVO tvrdí, že väčšina pochybení sa stala počas mandátu ministra Kaliňáka. „Išlo najmä o účelové delenie zákaziek, aby sa vyhli nadlimitnému obstarávaniu, a o porušenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie pri veľkej zákazke za viac ako 11 miliónov eur,“ doplnil Bystriansky.

Opozícia kritizuje rekonštrukciu objektu dlhodobo. Výhrady má napríklad k cene. Sťažnosti prišli aj od obyvateľov okolitej oblasti, ktorým vadil svetelný smog. Útvar hodnoty za peniaze rezortu obrany opakovane odporučil, aby pripravil plán na zaplnenie svojich priestorov. Obáva sa nedostatočného využitia. Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo.

