Nemocnice zakazujú návštevy, brány pre vysokú chorobnosť zatvorilo vyše 150 škôl a škôlok

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 6. kalendárnom týždni klesla o 1,3 percenta. Stále je však vysoká, hlásených bolo takmer 51-tisíc ARO. Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, najvyššia chorobnosť bola v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji, pričom najviac chorých bolo medzi deťmi do päť rokov.

09.02.2026 15:22
Svoje brány zatvorilo 154 výchovno-vzdelávacích zariadení, z toho bolo 101 materských škôl a 53 základných škôl. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 792 osôb, čo predstavuje 3,5 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 053), ostatné komplikácie predstavovali otitídy (486) a pneumónie (253).

Prednosta pľúcnej kliniky: Niektorí pacienti nedokážu ráno vstať a umyť si zuby. Doslova bojujú o každý nádych
Dusiť sa je najhorší spôsob, ako odísť z tohto sveta. Svoje o tom vedia pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). "Predstavte si, že sa len čiastočne nadýchnete a počas tohto nádychu pobežíte nahor po schodoch," vysvetľuje doc. MUDr. Štefan Laššán, PhD., prednosta Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB v Bratislave. / Zdroj: Ivan Majerský, tv

Pre vysoký výskyt akútnych respiračných ochorení zakázali návštevy v sedemnástich nemocniciach alebo na ich oddeleniach. Konkrétne to bolo vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor v Nitre, v Kardiocentre Nitra, v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce, vo Fakultnej nemocnici Trenčín, v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Nové Mesto nad Váhom, v NsP Ilava na oddelení pre dlhodobo chorých, v NsP Považská Bystrica na internom oddelení, v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na oddelení pre dlhodobo chorých, v Ľubovnianskej nemocnici n.o., v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, v Nemocnici Poprad, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v Nemocnici armádneho generála L. Svobodu Svidník, v nemocnici AGEL Levoča a.s, v NsP Vranov nad Topľou a v Nemocnici AGEL Bánovce.

Lekári nahlásili 8 937 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo predstavuje 17,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak chorobnosť klesla o 7,4 percenta.

Čo všetko obsahuje vakcína proti chrípke?
Má význam testovať sa, či má človek chrípku, covid alebo iný respiračný vírus? / Zdroj: TV Pravda, Robert Hüttner

V 6. kalendárnom týždni 2026 bolo 34 nových prípadov ochorenia COVID-19. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch SR okrem Prešovského, s najvyššou chorobnosťou v Trnavskom kraji a najnižšou v Bratislavskom kraji. Od začiatku roka do 8. februára bolo nahlásených celkovo 281 prípadov ochorenia COVID-19, najviac chorých bolo medzi najmenšími deťmi a 65-ročnými a staršími osobami.

