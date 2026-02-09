Fico sa stretol s novým ruským veľvyslancom. Do Bratislavy prišiel z Varšavy, kde ho obliali červenou tekutinou

„Pripravujú sa všetky opatrenia na obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, riešia sa praktické otázky vzájomných rusko-slovenských vzťahov, ako je napríklad starostlivosť o ruské vojenské cintoríny či spolupráca v oblasti kultúry. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o oslavách oslobodenia Bratislavy a víťazstva nad fašizmom v Moskve,“ informoval úrad vlády.
Od Andrejeva prijal poverovaciu listinu prezident SR Peter Pellegrini minulý týždeň. Nový vedúci ruskej diplomatickej misie na Slovensku vystriedal Igora Bratčikova, ktorý pôsobil na tomto poste od 23. októbra 2020 do 2. decembra 2025.
Andrejev vyštudoval medzinárodné vzťahy na univerzite v Moskve. Ovláda niekoľko jazykov: angličtinu, portugalčinu, nórčinu, francúzštinu a poľštinu.
Od skončenia vysokej školy až doteraz nepretržite pracuje ako diplomat. Jeho prvou misiou v zahraničí bol od roku 1980 Mozambik. Funkciu veľvyslanca zastával v troch štátoch: v Angole (1999 – 2002), v Nórsku (2006 – 2010) a v Poľsku (2014 – 2025).
Pred príchodom do Bratislavy pôsobil v Poľsku, kam pricestoval v lete 2014 a zažil odvtedy viacero dramatických chvíľ. Napríklad 9. mája 2022, keď si Rusi pripomínajú víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne. Andrejev sa vtedy vybral položiť veniec na najväčší cintorín padlých červenoarmejcov na poľskom území. Tam si na neho počkali protivojnoví aktivisti, medzi ktorými boli aj utečenky, respektíve manželky ukrajinských vojakov. Obliali ho červenou tekutinou. Farbou, ktorá ilustrovala krv preliatu na Ukrajine.Čítajte viac Putin posiela na Slovensko nového veľvyslanca. V Poľsku, kde ho obliali sirupom, mu pohrozili vyhostením