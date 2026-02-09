Odvolaný prokurátor sa bráni. Balogh podal voči rozhodnutiu Žilinku žalobu, žiada o zbavenie mlčanlivosti

„Vo štvrtok minulý týždeň som podal všeobecnú správnu žalobu na Správny súd v Bratislave, ktorou pokračujem v ochrane svojich práv a právom chránených záujmov, kde napádam zákonnosť rozhodnutia generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie,“ potvrdil Balogh pre Pravdu.
„Stále som toho názoru, že došlo k odvolaniu z funkcie Krajského prokurátora v rozpore so zákonom,“ doplnil Balogh s tým, že je ochotný prestúpiť pred akýkoľvek legitímny orgán prostredníctvom ktorého sa domôže ochrany svojich práv.
"Stále si myslím, že aj Národná rada, konkrétne parlamentný (brannobezbečnostný – pozn. red.) výbor má k tomu čo povedať a kedykoľvek som ochotný pred ním vystúpiť a vypovedať tie informácie, ktoré môžem povedať, pretože som naďalej viazaný mlčanlivosťou, ktorej ma môže zbaviť len generálny prokurátor,“ dodal Balogh.
Prokurátor avizoval, že využije všetky dostupné prostriedky umožňujúce preskúmanie Žilinkovho rozhodnutia o jeho odvolaní z funkcie.
Dôvody odvolania z funkcie majú súvisieť s procesom zabezpečovania kancelárskeho nábytku pre Krajskú prokuratúru v Žiline. Rada prokurátorov SR sa ešte koncom novembra stotožnila s návrhom Žilinku a odporučila odvolať Balogha z funkcie.
Ako vyplýva zo stanoviska rady, manažérske zlyhania Balogha, ktorými argumentoval Žilinka, boli v priebehu konania umocnené postupom, ktorý rada vyhodnotila ako nezlučiteľný s postavením vedúceho prokurátora, ktorý viedol k zásadnej strate dôvery a poškodeniu dobrého mena prokuratúry.
Prvým dôvodom je podľa rady závažné porušenie zákonov a interných predpisov v hospodárskej oblasti. Zároveň sa Balogh podľa rady dopustil ohrozenia vážnosti prokuratúry, politizácie a rezignácie na zákonné záruky.
Žilinka avizoval odvolanie Baloga v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. „Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá,“ zdôraznil Žilinka na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru s tým, že k nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.
Balogh trvá na tom, že dôvod jeho odvolania súvisiaci s procesom zabezpečovania kancelárskeho nábytku pre Krajskú prokuratúru v Žiline nebol podložený relevantnými argumentmi.
"Opakovane konštatujem, že ide o dôvod zástupný vo vzťahu k skutočnému dôvodu odvolania, spočívajúceho v mojej rezistencii k zasahovaniu do výkonu dozoru prokurátora v trestnom konaní v tzv. politicky exponovaných veciach spôsobom presahujúcim rámec zákona zo strany pána generálneho prokurátora, a to aj prostredníctvom vedúcich prokurátorov Generálnej prokuratúry SR. Takéto zásahy realizované formou vydávania nezákonných ústnych pokynov smerujúcich k právnej kvalifikácii konania, spôsobu rozhodnutia a času skončenia veci bez ohľadu na zistený skutkový stav som kedykoľvek ochotný preukázať predložením objektívnych dôkazov, čomu však aktuálne bráni povinnosť mlčanlivosti prokurátora, ktorej ma môže zbaviť, paradoxne, iba pán generálny prokurátor,“ vyhlásil Balogh.
Doplnil, že v procese odvolania z funkcie krajského prokurátora predložil relevantné dôkazy vylučujúce jeho akúkoľvek zodpovednosť vo vzťahu k obstarávaniu nábytku.
Balogh v minulosti adresoval brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Martin Kováč.