SaS chce poslanecký prieskum pôdohospodárskeho výboru v štátnom podniku Lesy SR

Hlina skonštatoval, že Lesy SR vždy mali a majú mimoriadne dôležitú úlohu a sú zodpovedné za stav našej krajiny. „Oni nemajú primárne úlohu naplniť vagóny guľatinou ako v koloniálnej Afrike, ale majú úlohu starať sa o ráz našej krajiny a o zverené bohatstvo,“ skonštatoval Hlina.
SaS tiež skritizovala výber nového vedenia Lesov SR, kde začiatkom februára do funkcie generálneho riaditeľa vymenoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) Borisa Gregora. Štátne lesy by mal podľa Hlinu viesť lesník a nie „bankár“ a „ITčkar“. „A tak sa pýtam, že či je nevyhnutné alebo či sa pripravuje nejaká obrovská obmena softwarových riešení v lesoch. V tých lesoch, ktoré nezvládajú starostlivosť o to, čo majú zverené,“ poznamenal Hlina.
Lesy SR sa podľa SaS stali korisťou povolebného lupu, strana chce preto v štátnom podniku iniciovať poslanecký prieskum pôdohospodárskeho výboru. „My sme sa pokúšali nie raz, nie dvakrát, dostať na Lesy SR ako prieskum. Nikdy nás nepustili ako poslancov,“ skonštatoval Hlina.Čítajte viac Personálne zemetrasenie v štátnych lesoch: Takáč dosadil do čela podniku už štvrtého riaditeľa za štyri mesiace