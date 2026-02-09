Pravda Správy Domáce SaS chce poslanecký prieskum pôdohospodárskeho výboru v štátnom podniku Lesy SR

SaS chce poslanecký prieskum pôdohospodárskeho výboru v štátnom podniku Lesy SR

Opozičná SaS chce iniciovať poslanecký prieskum Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v štátnom podniku Lesy SR. Poslanec za SaS Alojz Hlina v pondelok na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici vyzval nového riaditeľa podniku Borisa Gregora, aby poslancov výboru prijal.

09.02.2026 17:37
Hlina skonštatoval, že Lesy SR vždy mali a majú mimoriadne dôležitú úlohu a sú zodpovedné za stav našej krajiny. „Oni nemajú primárne úlohu naplniť vagóny guľatinou ako v koloniálnej Afrike, ale majú úlohu starať sa o ráz našej krajiny a o zverené bohatstvo,“ skonštatoval Hlina.

SaS tiež skritizovala výber nového vedenia Lesov SR, kde začiatkom februára do funkcie generálneho riaditeľa vymenoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) Borisa Gregora. Štátne lesy by mal podľa Hlinu viesť lesník a nie „bankár“ a „ITčkar“. „A tak sa pýtam, že či je nevyhnutné alebo či sa pripravuje nejaká obrovská obmena softwarových riešení v lesoch. V tých lesoch, ktoré nezvládajú starostlivosť o to, čo majú zverené,“ poznamenal Hlina.

Lesy SR sa podľa SaS stali korisťou povolebného lupu, strana chce preto v štátnom podniku iniciovať poslanecký prieskum pôdohospodárskeho výboru. „My sme sa pokúšali nie raz, nie dvakrát, dostať na Lesy SR ako prieskum. Nikdy nás nepustili ako poslancov,“ skonštatoval Hlina.

