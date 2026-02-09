Kauza Očistec mieri pred súd: Najvyšší súd zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby

„Dnes bolo uznesenie NS SR o zamietnutí sťažnosti obhajoby proti uzneseniu ŠTS zaradené do elektronického spisu a najbližšie dni bude doručované stranám,“ priblížil Para s tým, že súd v tejto veci rozhodol ešte v decembri 2025.
Kauza sa týka rozsiahlej siete v štruktúrach polície, ktorú v roku 2020 rozkryla vtedajšia Národná kriminálna agentúra. Medzi zadržanými bol aj policajný exprezident Tibor Gašpar. Podľa obžaloby mala celá skupina pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra.
Prokurátor v závere roka 2021 podal obžalobu na celkovo 11 osôb, ktorým pripisuje 20 skutkov. Hoci boli trestné veci niektorých obvinených vylúčené na samostatné konanie, jadro skupiny teraz po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR čaká riadny súdny proces.Čítajte aj Policajta z kauzy Očistec a exšéfa jednotky NAKA súdia pre nazákonné lustrácie známych politikov, vinu odmieta