Kto po posledných udalostiach zbiera politické body? Kauza Epstein môže uškodiť koalícii, zatiaľ čo v prieskumoch rastú radikáli

V relácii televízie ta3 Téma dňa politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč upozornil, že vládnym stranám v súčasnosti „nejde karta“ a ich podpora v prieskumoch klesá alebo stagnuje. „V kontexte čísel, ako sa hýbu preferencie, sa dá povedať, že ide karta opozícii a koalícii ani veľmi nie. Preferencie koaličných strán relatívne stále – niekomu pomaly, niekomu rýchlejšie – klesajú alebo stagnujú,“ uviedol Lenč.
Politológ vyjadril vážnu obavu, že hlasy nespokojných voličov nekončia v tábore umiernenej opozície, ale posilňujú subjekty s radikálnym slovníkom. Podľa neho je takáto vízia z hľadiska budúcnosti slovenskej demokracie mimoriadne nebezpečná.
Riaditeľ prieskumnej agentúry Ipsos Jakub Hankovský tieto slová podčiarkol konkrétnymi dátami. Potvrdil, že kým koalícia prešľapuje na mieste, v januári zaznamenali mimoriadne dynamický rast hnutia Republika. To sa podľa Hankovského v preferenciách už nebezpečne doťahuje na doterajších lídrov politickej mapy.
Kauza Epstein
Medzinárodný škandál okolo Epsteinových spisov vnímajú hostia ako vážny test vládnej stability. Hankovský vysvetlil, že hoci Smer dokáže kauzy svojmu jadru vysvetliť, hromadenie problémov môže byť pre širšie publikum kritické. „Vládne strany sú momentálne v komunikačnej defenzíve a nedá sa vždy zvládnuť všetko – ak je tých balvanov príliš veľa, niekedy sa to zosype,“ konštatoval.
Lenč k téme doplnil vnútrokoaličný rozmer a poukázal na správanie Andreja Danka, ktorý kauzu Epstein využíva skôr na útoky voči koaličným partnerom. Politológ upozornil, že Dankova komunikácia môže vo voličoch budiť dojem, že sa súčasná moc správa rovnako ako tá predchádzajúca, čím sa znižuje celková dôveryhodnosť koalície.
„Zásadným problémom pre vládnu koalíciu však je, že Andrej Danko to využíva ako prostriedok na to, aby sa zviditeľnil, a útočí na koaličného partnera. To môže v konečnom dôsledku poškodiť koalíciu ako takú,“ vysvetlil.
Podľa politológa Lenča tým vládna moc prichádza o svoju najväčšiu devízu, ktorou mal byť poriadok a stabilita, čo v konečnom dôsledku zneisťuje voličov a otvára priestor pre radikálne sily.
Opozícii chýba odvaha aj riešenia
Kritike sa však nevyhli ani opozičné strany. Lenč ostro skritizoval absenciu tieňových vlád, ktoré by voličom ukázali pripravenosť spravovať krajinu. Podľa neho by najmä najsilnejšia strana mala prebrať iniciatívu.
„Progresívne Slovensko ako najsilnejšia strana by sa nemalo báť to urobiť aj hneď. Problém je, že chýba politická odvaha a chýba politická zručnosť,“ zdôraznil Lenč s tým, že opozícia často pôsobí skôr ako investigatívni novinári než ako alternatívna vláda.
Hankovský k tomu dodal, že opozícia si nateraz užíva komfort, keďže nemusí komunikovať nepopulárne kroky, ako je konsolidácia verejných financií.
„Opozícia má komfort, že nemusí komunikovať nepopulárne témy. Je to však voda na mlyn koalícii, ktorá sa pýta: ‚Tak povedzte, čo by ste robili vy?'. Oni nemusia prinášať úplne dotiahnuté riešenia, ale mali by jasne načrtnúť víziu," uviedol Hankovský.
Prieskumy nie sú predpoveďou, ale odrazom nálad
Hostia sa venovali aj interpretácii prieskumov. Riaditeľ Ipsosu varoval pred preceňovaním súčasných čísiel v kontexte výsledku budúcich volieb. „To, čo určite zmysel nedáva, je na základe súčasných čísel akokoľvek uvažovať o tom, kto vyhrá o necelé dva roky voľby. Priebežné preferencie nám však dávajú veľmi kvalitný vhľad do toho, ako verejnosť reflektuje politické dianie,“ vysvetlil Hankovský.
Politológ Lenč doplnil, že voliči potrebujú od politikov jasné odpovede na aktuálne problémy. Poznamenal, že kým niektorým voličom stačí Matovičova údernosť, iní hľadajú stabilitu, ktorú však strany neponúkajú.
Predvolebné manévre
Záver diskusie patril možným predvolebným „manželstvám z rozumu“. Špekulácie o prestupoch Richarda Sulíka či Jany Bittó Cigánikovej k Borisovi Kollárovi alebo o koalícii SaS s Demokratmi narážajú na tvrdú realitu. Hankovský varoval pred naivným očakávaním synergie. Jozef Lenč debatu uzavrel pripomenutím, že v politike jedna a jedna nie sú vždy dve.
„V politike nie je vždy pravdepodobné, že jedna a jedna sú dve, teda že spojením 7 % a 5 % strany vznikne 12 %. Príkladom je spojenie Dobrej voľby s Alojzom Hlinom, ktoré absolútne nefungovalo," dodal Lenč. Podľa politológa zostáva príliš veľa neznámych na to, aby sa dalo predpovedať, či prípadné neskoré spájanie strán voličov skôr neodradí.