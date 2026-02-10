Zomrel Otto Šimko, preživší holokaustu a účastník SNP sa dožil 101 rokov

„Otto Šimko bol hlasom pamäte – nielen tých, ktorí holokaust prežili, ale aj pre ďalšie generácie, aby sa hrôzy minulosti nikdy nezopakovali. Nikdy neuhol pred nikým a pred ničím, preto vzbudzoval rešpekt a obavy nečestných ľudí. Po pánovi Šimkovi ostane prázdne miesto v sieni slávy čestných a spravodlivých,“ uviedli na sociálnej sieti.
Otto Šimko sa narodil 1. júna 1924 v Topoľčanoch. Prežil hrôzy druhej svetovej vojny ako mladý Žid, ktorému sa vďaka falošným dokumentom a nezištnej pomoci podarilo vyhnúť deportácii do vyhladzovacích táborov. V auguste 1944 sa aktívne zapojil do boja proti fašizmu ako člen 9. liptovského partizánskeho oddielu, za čo sa mu neskôr zázračne podarilo uniknúť smrti a dožiť sa oslobodenia.
Po vojne absolvoval štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave a venoval sa práci ako právnik, novinár a redaktor. Jeho život bol dôkazom vytrvalosti, odvahy a neochvejnej ľudskej dôstojnosti v časoch, keď bolo ľudské právo a sloboda najviac ohrozené.Čítajte viac Otto Šimko: Tiene holokaustu zasahujú aj dnešok