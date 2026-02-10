Žilinka podal ďalšiu správnu žalobu. Ide o preloženie šéfa tímu Kuciak

V prípade preloženia policajta Petra Juhása z Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach podala Generálna prokuratúra (GP) SR správnu žalobu na Správnom súde v Bratislave. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizoval boj proti korupcii aj trestnú novelu. Podľa jeho slov je „stav boja proti korupcii v roku 2025 je katastrofálny“. Podpredseda KDH Viliam Karas označil Žilinkovo vystúpenie za bezprecedentné s tým, že za nefunkčnosť polície môže minister vnútra. Poslanec za Smer Richard Glück si myslí, že Žilinkova tlačová konferencia mohla byť len na prekrytie iných vecí. / Zdroj: ta3
Šéf prokuratúry v januári informoval, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevyhovel v tomto prípade protestu generálneho prokurátora. Podľa Žilinku nebolo odstránené zistené porušenie zákona spočívajúce vo vydaní personálneho rozkazu bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Hovorca Ministerstva vnútra SR pre TASR v reakcii uviedol, že posúdenie zákonnosti postupu bude predmetom konania pred správnym súdom.
Za nezákonné preloženie policajta z ÚIS do Levíc dostal rezort vnútra v minulosti od ÚOO pokutu 6000 eur. Celkovo za porušenie zákona a nekonzultovanie personálnych opatrení v polícii s ÚOO dostal už desaťtisícové pokuty.