Poslanci začínajú rokovací deň informáciou o audite prideľovania dotácií

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali tretí týždeň a deviaty rokovací deň aktuálnej 46. schôdze pokračovaním diskusie o výsledkoch auditu a o stave plnenia prijatých opatrení za roky 2020 - 2025. O materiáli z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) začali rokovať ešte v piatok. Rozprava k tomuto bodu by mala trvať maximálne 12 hodín, parlament si už skôr schválil časové ohraničenie diskusie.
Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP
Parlament schválil návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, ktorý ráta s celkovými príjmami verejnej správy vo výške 62 miliárd eur (43 % HDP) a celkovými výdavkami približne 67,9 miliardy eur (47,1 % HDP). Znamená to, že krajina bude hospodáriť so schodkom okolo 5,9 miliardy eur, čo predstavuje 4,1 % HDP. Deficit verejných financií má tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP. / Zdroj: TASR
Podľa informácie o výsledkoch auditu kontrola dotácií a grantov v ústredných orgánoch štátnej správy za roky 2020 až 2025 overila cez 26 vládnych auditov čerpanie viac ako 47,4 milióna eur. Zistili pritom porušenie finančnej disciplíny u šiestich prijímateľov. Spolu išlo o 22 nedostatkov, z toho 17 finančných s vysokou závažnosťou v sume presahujúcej 236 000 eur.
Po prebratí tejto informácie majú poslanci pokračovať ďalšími bodmi ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). V utorok by mali zároveň hlasovať o návrhoch SNS, konkrétne o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o novele zákona o mediálnych službách. Parlament takisto čaká hlasovanie o návrhoch na vyslovenie nedôvery viacerým členom vlády, ktoré prebrali ešte minulý týždeň.