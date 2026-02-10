Kde skončili peniaze navyše, ktoré fakturovala Šimečkova mama? Pýtajú sa Richter a Gašpar

„Vyzerá to tak, že progresívci môžu všetko, môžu aj kradnúť,“ povedal na úvod Richter. Zopakoval, že parlament uložil vláde uskutočniť audit mimovládnych organizácií a ten sa potom vrátil do parlamentu.
Pripomenul, že výsledky auditu ukázali duplicitné či dokonca triplicitné preplácanie faktúr u rôznych ministerstiev v prípade OZ Projekt Fórum, kde je štatutárkou Marta Šimečková, ktorá je matkou šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. „Dialo sa to opakovane. Nešlo o účtovnú chybu, ako sa to Šimečka snaží prezentovať. Bol to zámer, vedomé a cielené,“ povedal Richter. Zároveň dodal, že audit neposkytol odpoveď na to, kam išli peniaze, ktoré mali obdržať umelci. „Najviac faktúr vykázaných duplicitne sa týka odmien pre pani Šimečkovú a Pukovú a to 45-tisíc eur len čo sa týka odmien,“ dodal Richter. Združenie navyše podľa jeho slov opakovane nedodržalo podmienky povinného spolufinancovania.
„Ide o prostriedky štátu, ale aj Európskej únie. PS uplatňuje dvojitý meter," povedal.
„Audit jednoznačne dokázal, že sa udial subvenčný podvod, ktorý bude mať možno aj trestnoprávne pokračovanie,“ uzavrel Richter.
Gašpar kritizoval, že nejde len o nedostatky v účtovníctve. „Šimečka tvrdí, že jeho matka sa neobohatila. Kde šli tie peniaze, ktoré boli vyplatené navyše? Účtovníctvo pani Šimečkovej robila firma MPhilms, kde je producentkou Zora Jaurová. Ja si myslím, že jeho mama bola zneužitá. Tak ako Matovič zneužíval svoju mamu a manželku," povedal Gašpar. Dodal, že podľa neho tí, ktorí jej robili účtovníctvo „dobre vedeli, čo robia a kam tie peniaze idú".Čítajte viac Audit, faktúry a politické väzby: Čo spája Projekt Fórum Marty Šimečkovej s ľuďmi z Progresívneho Slovenska? Čítajte viac Vládni audítori našli vážne chyby v projektoch Marty Šimečkovej, išlo najmä o duplicitné faktúry z viacerých dotácií
Správu aktualizujeme.