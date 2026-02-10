Sedem ministrov zostáva v úrade, parlament neschválil ani jeden opozičný návrh na odvolanie z funkcie

NAŽIVO Z NR SR
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) v čele rezortu nekončí. Opozičný návrh na jeho odvolanie poslanci v utorkovom hlasovaní v Národnej rade (NR) SR neschválili. Za bolo 69 poslancov zo 147 prítomných, proti ich bolo 78.
Vo funkcii ostáva aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v utorkovom hlasovaní neodvolali. Opozičný návrh na vyslovenie nedôvery šéfke rezortu podporilo len 69 poslancov zo 146 prítomných. Proti bolo 77 zákonodarcov.
Na čele envirorezortu ostáva minister Tomáš Taraba (nominant SNS). Poslanci Národnej rady (NR) SR ho v utorok v hlasovaní neodvolali. Za návrh na vyslovenie nedôvery Tarabovi ako členovi vlády hlasovalo len 69 poslancov zo 147 prítomných. Proti bolo 78 a nikto z poslancov sa nezdržal hlasovania.
Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neschválili ani opozičný návrh na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas). Za jeho odvolanie hlasovalo 68 zo 146 prítomných zákonodarcov, proti bolo 78.
Poslanci z funkcie neodvolali ani ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer). Na podporu opozičného návrhu na jeho odvolanie nezískala opozícia dostatok poslancov. Za odchod Kaliňáka hlasovalo z prítomných 147 poslancov len 69 poslancov, 78 bolo proti a nikto sa nezdržal.
Poslanci neodvolali z funkcie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru). Za opozičný návrh hlasovalo len 67 zo 146 prítomných, proti bolo 79 zákonodarcov.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) zostáva vo svojej funkcii. Opozičný návrh na jeho odvolanie podporilo v utorok iba 68 zo 114 prítomných, proti bolo 46 poslancov.