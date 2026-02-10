Prekvapenie pre Migaľa. Hlas a SNS ho pri hlasovaní o dôvere nepodporili

Migaľ vo funkcii zostal, keďže opozícia nemá dosť hlasov na vyslovenie nedôvery členovi vlády, koaliční partneri mu však chceli vyslať signál, že nie sú spokojní s jeho prácou. Uviedli to v utorok po hlasovaní predstavitelia obidvoch strán.
„Tak ako sme avizovali, nevyslovili sme nedôveru pánovi ministrovi Migaľovi. Neprezentovali sme sa ani my, ani poslanci SNS. Berieme to ako zdvihnutý prst k tomu, čo sa na ministerstve deje,“ vysvetlil predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Pripomenul, že Migaľ sa do funkcie ministra dostal minulý rok po tom, ako odišiel z Hlasu-SD a na svoj post bol v rámci riešenia problémov v koalícii nominovaný stranou Smer-SD. Podľa Rašiho chceli upozorniť, že jeho prácu a to, čo sa deje na ministerstve, budú ďalej sledovať.
„Zdvihnutý prst znamená, že sme neboli proti vysloveniu nedôvery pánovi ministrovi Migaľovi a uvidíme, čo sa bude diať. A keby to takto pokračovalo, tak to bude mať aj dôsledky,“ dodal Raši.
„Stále sme tvrdili, že žiaden z členov vlády nebude odvolaný. Ale od začiatku sa avizovalo, že je pravdepodobné, že nie úplne všetci ministri alebo členovia vlády dostanú všetky koaličné hlasy proti. A to sa presne stalo,“ uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
Strana má podľa neho viacero výhrad voči ministrovi Migaľovi. Zároveň im však záleží na stabilite vlády a nechcú ju „rozkývať“. „Odvolanie koaličného ministra je ťažko za červenou čiarou. Ale je to nejaké gesto, že nie sme úplne spokojní s prácou niektorých ľudí,“ doplnil Michelko.