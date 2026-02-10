Mal viac hlasov za vyslovenie nedôvery než za dôveru. Hlasovanie o Migaľovi je hanba, nemá ani podporu „svojich“, hodnotí opozícia

NAŽIVO Z NR SR
Opozícia poukazuje na nejednotu koalície, keď pri hlasovaní v Národnej rade (NR) SR o odvolaní Migaľa nehlasovali poslanci Hlasu-SD a SNS proti. Je to podľa opozície hanba a dôkaz o tom, že Migaľ nemá podporu.
„Máme tu jedného ministra, ktorý mal viac hlasov za vyslovenie nedôvery než za dôveru, máme tu niekoľkých ministrov, ktorí napriek tomu, že sa rôzni koaliční partneri vyjadrovali, že pomaly patria na trestné stíhanie, ako to bolo v prípade pána Migaľa, alebo zásadne zlyhávajú, ako to bolo v prípade pána Šaška, a nemajú dôveru, tak keď prišlo na lámanie chleba, na funkcie, na ‚bavoráky‘, všetci kolegovia sa navzájom podržali. Toto je pre mňa odkaz z hlasovania,“ povedal novinárom podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS).
Michal Truban (PS) označil" výsledok hlasovania .{target:_blank}":[tt_news:785612] o odvolaní Migaľa za hanbu, mal by podľa neho sám odstúpiť. „Myslím, že len nejakých 48 poslancov Smeru hlasovalo za to, aby bol minister. Všetci ostatní sa zdržali, čo je tiež ich hanba, pretože tohto ministra vyšetruje aj európska prokuratúra. Všetky inštitúcie, ako Úrad pre verejné obstarávanie či Najvyšší kontrolný úrad, mu zrušili tendre, on v nich naďalej tajne pokračuje a po tomto výsledku, keby mal vôbec nejakú základnú sebahodnotu, by odstúpil z tohto postu,“ zdôraznil.
Na spory v koalícii upozornil aj šéf poslaneckého klubu Slovensko – Za ľudí Michal Šipoš. Za „lúzra dňa“ označil Migaľa. „Nemá absolútne žiadnu podporu ani svojich, pretože ho nedokázali podporiť v hlasovaní,“ skonštatoval.
Predseda KDH Milan Majerský po hlasovaní zdôraznil, že hoci ministri ostali vo funkciách, nemajú „bianko šek“ a nemôžu „šafáriť“, ako chcú. „Budeme ich naďalej kontrolovať, a to, že niektorí odolávali možno tomu, že to bolo podané do Národnej rady viac ako rok, to neznamená, že nebudeme vyvíjať tieto úsilia aj naďalej,“ povedal novinárom.