Policajná prezidentka Maškarová prehovorila o korupcii. Priznala zarážajúci údaj

Efektivitu polície podľa nej ilustruje nielen množstvo získaných kriminálnych informácií, ale i ďalšie ukazovatele. „Ciele pre nás zostávajú nemenné: odhaľovať, vyšetrovať bez ohľadu na postavenie osôb, s dôrazom naozaj na financie a na ochranu verejných financií, či už našich národných alebo Európskej únie,“ uviedla policajná prezidentka.
Počas tlačovej konferencie prezentovala množstvo dát, ktoré podľa nej tieto tvrdenia podporujú. Opierala sa o počty obvinených osôb pri korupčných trestných činoch a inej kriminalite, ale aj o počet objasnených takýchto trestných činov.
Priznala, že v roku 2025 evidovala polícia oproti roku 2023, teda obdobím pred reorganizáciou polície mierny pokles v počte objasnenia prípadov. Dodala, že sa tým Policajný zbor netají, tento pokles mala však spôsobiť práve reorganizácia, v rámci ktorej zanikla Národná kriminálna agentúra a vznikol Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
„Takmer všetky realizácie, ktoré Úrad boja proti organizovanej kriminalite za rok 2025 vykonal, okrem jednej, boli vykonané na základe vlastnej operatívnej činnosti. Čiže z vlastného zistenia, nie zo zistenia z informácií z vyšetrovania, prípadne od občanov, tak ako to bolo v minulosti,“ argumentovala tiež Maškarová.
Šéfka polície zároveň deklarovala, že na korupčných prípadoch pracujú vyšetrovatelia s priemernou praxou 15 rokov. Odmietla, že by prípady vyšetrovali služobne mladí a neskúsení policajti.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň prezentoval dáta, z ktorých vyplýva, že miera stíhania korupcie na Slovensku sa po reorganizácii polície a zmenách v Trestnom zákone výrazne znížila.
Karas reaguje: Maškarová nezodpovedala viacero otázok
Policajná prezidentka Maškarová nezodpovedala viacero otázok o vyšetrovaní korupcie a inej ekonomickej trestnej činnosti, reagoval podpredseda opozičného KDH Viliam Karas. Avizoval, že poslanci Národnej rady SR za KDH sa jej na túto tému budú pýtať na mimoriadnych zasadnutiach finančného i brannobezpečnostného parlamentného výboru.
„Potrebujeme poznať odpovede na otázky, prečo sa Slovensko prepadá vo vnímaní korupcie, prečo pani prezidentka hovorí, že sa vyšetrujú činy, ktoré získavajú z vlastnej činnosti, prečo tam nie sú oznámenia od občanov. A to je preto, lebo jednoducho nedôverujú polícii, že bude náležito vyšetrovať a objasňovať aj korupčnú trestnú činnosť. A rovnako potrebujeme vedieť odpovede na otázky, prečo sa Slovensko stalo eldorádom na podvody s DPH a s daňovými únikmi,“ uviedol Karas.
Maškarová by podľa neho mala odpovedať aj na otázky v súvislosti so zrušením Národnej kriminálnej agentúry a založením Úradu boja proti organizovanej kriminalite na jej mieste. „Nedala odpovede na to, prečo skúsených a profesionálnych vyšetrovateľov, ktorí dokázali vyšetrovať špecifickú trestnú činnosť, presunuli na odbory, kde kompetencie nemajú. Dozvedeli sme sa, že to len robia ľudia, ktorí majú potrebnú prax,“ kritizoval Karas.