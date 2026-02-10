Futbalový zväz dlhuje milióny ďalšej známej firme. Kováčik mal opäť ručiť za nákup mobilov pre firmu odsúdeného Šípoša

Slovenský futbalový zväz od minulého týždňa čelí miliónovému škandálu: podľa dokumentov mal ručiť za nákup 17-tisíc iPhonov v hodnote takmer 17 miliónov eur pre firmu podnikateľa odsúdeného za podvod. Dodávku mala zabezpečovať nitrianska spoločnosť Best Press, ktorej konateľ Ján Šípoš bol v minulosti odsúdený za podvod s medicínskym materiálom v čase pandémie koronavírusu. Napriek tomu, že tovar bol dodaný, firma prestala uhrádzať faktúry a dodávateľ aktuálne vyzýva SFZ, aby svoj ručiteľský záväzok splnil a zaplatil 17 miliónov eur za dodané mobily.
Ozvala sa ďalšia firma
Podľa zistení Pravdy sa do podobnej situácie dostalo niekoľko veľkých firiem. Šípoš v mene SFZ oslovil vlani aj spoločnosť SWAN, ktorá je prevádzkovateľom mobilného operátora 4ka. V tom čase vystupoval ako dodávateľ projektu modernizácie mobilnej infraštruktúry pre Slovenský futbalový zväz (SFZ).
„Prejavil záujem o využitie mobilných služieb operátora 4ka, ktorého SWAN prevádzkuje, v kombinácii s dodávkou konkrétnych mobilných telefónov. Zároveň bol tento záujem potvrdený oficiálnou cestou prezidentom SFZ Jánom Kováčikom. Po následnom preverení obchodného partnera, ako aj jeho zmluvného vzťahu so SFZ, pristúpila spoločnosť SWAN k internému výberovému konaniu na dodávateľa hardvéru a zároveň k príprave na mieru šitej ponuky mobilných služieb," potvrdila tieto informácie spoločnosť SWAN.
Táto ponuka bola navrhnutá pre potreby funkcionárov, zamestnancov a regionálnych štruktúr SFZ, ako aj pre hráčov pôsobiacich v rámci futbalových súťaží na celom území Slovenskej republiky. Súčasťou zmluvného nastavenia bola aj dohoda o ručení zo strany Slovenského futbalového zväzu. Táto notárom overená dohoda bola podpísaná prezidentom SFZ Jánom Kováčikom v rovnaký deň ako zmluva s odberateľom, teda 5. júna 2024.
„Dňa 5. júna 2024 podpísali zástupcovia spoločností SWAN, a. s., a Best Press, s. r. o., zmluvu, na základe ktorej sa SWAN zaviazal dodať celkovo 14-tisíc mobilných telefónov a zodpovedajúci počet SIM kariet, a to postupne v troch etapách. Celková zmluvná cena dodaných služieb spolu s mobilnými zariadeniami bola stanovená na 14,4 milióna eur, pričom odberateľ sa zaviazal túto sumu uhradiť formou 30 mesačných splátok. Na rovnaké obdobie 30 mesiacov bola dohodnutá aj viazanosť pri dodaných SIM kartách,“ priblížila spoločnosť SWAN detaily dohody.
Spoločnosť ďalej uviedla, že si svoje zmluvné povinnosti plnila riadne a včas. Zariadenia teda obstarala na vlastné náklady a postupne ich dodala so službami v dohodnutom rozsahu. „To potvrdzujú podpísané preberacie protokoly na centrále SFZ. Následne spoločnosť SWAN vystavila faktúry v súlade so zmluvnými podmienkami. Napriek opakovaným výzvam však sprostredkovateľ projektu, spoločnosť Best Press, neuhradil časť svojich záväzkov, čím vznikla pohľadávka k dnešnému dňu vo výške 3 milióny eur s DPH,“ potvrdila spoločnosť ďalšie zistenia nášho denníka.
Zaplatí SFZ svojim majetkom?
Spoločnosť SWAN ďalej uviedla, že sa v priebehu celého procesu snažila situáciu riešiť štandardnými obchodnými nástrojmi a s dôrazom na zachovanie korektných vzťahov medzi partnermi. Avšak po neúspešnom vyriešení situácie s hlavným dlžníkom pristúpila k uplatneniu tohto ručenia v súlade so zmluvou a platnou legislatívou.
„Ide o formálny a legitímny krok na ochranu oprávnených obchodných nárokov, nie o eskaláciu vzťahov. Ambíciou spoločnosti SWAN zostáva vecné a transparentné vyriešenie vzniknutej situácie pri rešpektovaní všetkých zmluvných strán,“ uzavrela spoločnosť v stanovisku.
O reakciu SFZ budeme článok aktualizovať.