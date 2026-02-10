Jaurová podáva trestné oznámenie na viacerých poslancov vládnej koalície, reči o prepojeniach v kauze Šimečkovej matky sú podľa nej klamstvom

„Bohužiaľ, keď vládna koalícia nedokázala nijakým spôsobom prepojiť účtovné nezrovnaností na PS, tak vykonštruovali nejaké klamlivé prepojenie na moju osobu,“ povedala Jaurová. Dá sa podľa nej dvomi klikmi na internete zistiť, že to nie je pravda.
„Ja som doteraz na to nijako nereagovala, ale už to presiahlo všetky únosné miery. Rozhodla som sa podať trestné oznámenie aj občianskoprávnu žalobu na ochranu osobnosti na viacerých poslancov vládnej koalície. Nie tak kvôli mojej osobe. Ja som politička, musím zniesť niektoré veci. Ale kvôli tomu, že do toho zaplietajú aj tretie strany, firmy a súkromné osoby, ktoré nemajú nič spoločné s tým, že vláda zlyháva,“ vyhlásila Jaurová. Akých poslancov sa trestné oznámenie týka, to zatiaľ poslankyňa nekonkretizovala.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) spája meno poslankyne Zory Jaurovej s kauzou Marty Šimečkovej. Matka predsedu PS mohla byť podľa neho v kauze dotácií pre Projekt Fórum zneužitá. Gašpar verí, že Šimečková účtovníctvu nerozumie a nevie ho robiť. Preto jej ho podľa neho robila spoločnosť, v ktorej figuruje poslankyňa Jaurová. Podľa podpredsedu parlamentu bude v tejto súvislosti veľmi dôležité zistiť, kde peniaze nakoniec skončili. „Základná otázka znie – kto sa obohatil?“ vyhlásil Gašpar s tým, že na toto musí dať odpoveď vyšetrovanie. „Ja si myslím, že tí, ktorí jej to účtovníctvo robili, dobre vedeli, že dávajú preplácať dve alebo tri faktúry a presne vedeli, na aký účel tie peniaze budú použité,“ dodal Gašpar.