Taraba má dva týždne: Strategická investícia za miliardy ide do finále

Mimoriadna príležitosť pre Slovensko
Minister Taraba tvrdí, že je to najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. Preto tlačil aj na status významnej investície, aby sa všetky povoľovacie konania ako EIA, územné konania i verejné obstarávania urýchlili. Práve v stredu 11.2.sa projektom zaoberala vláda a jeho návrh prijala. „Dnešné rozhodnutie neznamená, že sa bude zajtra stavať. Rozhodnutie umožní, že získame ďalšie inštitúty, aby sme dorobili geofyzikálne vrty aj na parcelách, ktoré nepatria štátu, nejdeme nič vyvlastňovať,“ zdôraznil. Minister takýto postup oznámil už po utorkovom rozporovom konaní, na ktorom si chceli pripomienky uplatniť i zástupcovia verejnosti, najmä združenia Čechánky, ktoré ich zastupuje. To sa napokon nestalo, minister stretnutie po niekoľkých minútach rokovanie zrušil s tým, že pripomienky oboch strán trvajú.
Ohrozenie pitnej vody ?
Obyvatelia nenamietajú len voči výstavbe priehrady, ekologickým problémom je najmä prepojenie s už existujúcou Nádržou Málinec. Ide o strategický zdroj pitnej vody pre veľkú časť stredného Slovenska, čiže slúži výhradne na pitnú vodu, nie na energetiku. Okolie pôvodnej priehrady má prísne ochranné pásma. Obyvatelia sa obávajú, že prepojením s novou prečerpávacou priehradou sa môže zhoršiť kvality vody, vzniknúť zákal alebo sa môžu do nej dostať ťažké kovy. Pri výstavbe i prevádzke prečerpávacej priehrady môže hroziť aj únik nebezpečných látok, akými sú oleje, mazivá a iné chemikálie. Podpoľanie nemá ani stabilné geologické podložie a tak môže výroba elektrickej energie napokon ovplyvniť zásoby pitnej vody.
Zrýchlenie kontra ekológia
Osobitný režimu pre významné investície nie je podľa ministerstva len administratívnym zjednodušením, ale nevyhnutným predpokladom na ochranu strategických záujmov Slovenska v energetike. „Porovnanie obvyklých lehôt štandardných povoľovacích procesov (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie, stavebné konanie), verejného obstarávania a samotnej realizácie ukazuje, že pri štandardnom postupe by nebolo možné projekt zrealizovať včas,“ ozrejmilo ministerstvo. Projekt podľa ministra životného prostredia zabezpečení dlhodobú energetickú bezpečnosť štátu, stabilitu prenosovej sústavy a udržateľnému hospodárskemu rozvoju. Verejnosť, obyvatelia i niektoré samosprávy sa naopak obávajú, že teraz bude projekt málo transparentný.
Opozícia už skôr argumentovala, že Slovensko takúto vodnú elektráreň vôbec nepotrebuje. Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec – Látky vyhovuje vraj najmä potrebám maďarskej vlády Viktora Orbána. Maďarsko buduje solárne parky a potrebuje kapacity na uskladňovanie energie vyprodukovanej počas slnečných dní. Zároveň však nemá vhodné geografické podmienky na výstavbu vlastných prečerpávacích elektrární. Maďarskej energetickej sieti sa nepodarilo pomôcť slovenskou elektrinou z vodného diela Gabčíkovo a toto by mala byť ďalšia možnosť. Otvorene o nej podľa opozície informujú aj maďarské médiá.