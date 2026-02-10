Pravda Správy Domáce Delostrelecká paľba na EÚ. Fico ide do boja pre ceny energií, má podporu Babiša i Stockera

Premiéri krajín Rakúska Slovenska a Česka sa v rámci Slavkovského formátu dohodli na deklarácii, ktorá pomenováva postoje týchto krajín k štvrtkovému (12. 2.) európskemu summitu. Naznačuje priority, ktorým by sa Európska únia mala venovať. Jednou z nich sú ceny elektrickej energie. Na tlačovej konferencii o tom po stretnutí Slavkovského formátu informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer) s tým, že chcú v súvislosti s cenami energie spustiť na Úniu „delostreleckú paľbu“.

Predseda vlády Robert Fico privítal rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera na Úrade vlády SR v Bratislave. Rokovanie s rakúskym kancelárom bolo zamerané na posilnenie slovensko-rakúskej spolupráce v oblasti hospodárstva, energetiky, cezhraničnej spolupráce, a na aktuálne otázky európskej politiky.

Okrem Stockera privítal predseda vlády aj českého premiéra Andreja Babiša. Stretli sa už na začiatku roka 2026 v Bratislave, kde obaja vyjadrili ambíciu opätovne rozbehnúť Slavkovský formát (S3), ktorý združuje Slovensko, Česko a Rakúsko. Slavkovskému formátu aktuálne predsedá Slovensko, a to do 30. júna 2026.

