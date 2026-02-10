Súd odmietol obžalobu podanú na čurillovcov

V prípade čurillovci, pre ktorý inšpekcia pred viac než štyrmi rokmi zadržiavala policajtov okolo Jána Čurillu, nastal zásadný zlom, informoval denník Sme.
Podľa informácií, ktoré periodikum zverejnilo, súd mal v pondelok 9. februára odmietnuť obžalobu podanú na týchto policajtov. Zvrátiť ho ešte môže krajský súd, keďže sa dá očakávať sťažnosť prokuratúry. „Vo vyšetrovaní došlo k takým závažným procesným chybám, pre ktoré je nutné obžalobu odmietnuť a vec vrátiť do prípravného konania,“ konštatoval sudca Tomáš Hajduk.
Prvé a základné obvinenie skupiny policajtov siaha do 13. septembra 2021, keď inšpekcia zadržala pôvodne štyroch vyšetrovateľov – Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Štefana Mašina a Milana Sabotu. Už deň predtým zadržala aj dočasného šéfa policajnej inšpekcie Petra Scholtza. K skupinke obvinených neskôr pribudli aj Branislav Dunčko a Róbert Magula. Celú skupinu obvinili zo zneužívania právomocí a Ďurku aj z marenia úlohy verejným činiteľom, pripomenul denník.
Podľa policajnej inšpekcie mali čurillovci údajne začať účelovo vyšetrovať inšpekčný tím Oblúk pod vedením Diany Santusovej. Ľudí z inšpekcie totiž podozrievali, že sa v spolupráci so Slovenskou informačnou službou snažili mariť vyšetrovanie citlivých káuz vedené Národnou kriminálnou agentúrou. Skôr než policajti proti inšpekcii zakročili, ich však inšpekcia zadržala.
Prípad sa teraz vracia Krajskej prokuratúre v Trnave, ktorá ho dozoruje.