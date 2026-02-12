Slovensko na mape zbrojárstva. Drony, húfnice aj stany z Antarktídy. Čím sa chválime na veľtrhu v Rijáde?

Volám sa Alex a som inteligentný asistent ministerstva obrany – takto víta návštevníkov nášho stánku hologram slovenského vojaka. Za nezaviazané kanady či chýbajúcu čapicu by ho zrejme žiaden veliteľ nepochválil. No čo je podstatné, priamo od neho sa okoloidúci mohli dozvedieť o viac ako 15 producentoch, ktorí priviezli na Arabský polostrov „to najlepšie zo Slovenska“.
Na doteraz najväčšej výstavnej ploche – 700 štvorcových metrov – si mohli muníciu, guľomety, simulátory či kanady priamo ohmatať a pýtať sa na ne ľudí, z ktorých hláv vzišli. Kým na prvom podlaží dostala priestor technika, vystúpiť na druhé, kde sa za zatvorenými dverami konali takzvané B2B rokovania, už nemohol každý. Tam sa totiž dohadovali už konkrétne kontrakty. Húfy Saudskoarabov v slovenskom stánku naznačovali, že ich naši zbrojári evidentne zaujali.
„Je to veľmi dôležité v čase, keď Európa prežíva krízu. Musíme investovať do toho, aby Slovensko bolo známejšie a objednávanejšie z pohľadu výrobkov a mohli sme túto ekonomickú krízu prekonať lepšie ako naši susedia,“ uviedol pri otvorení stánku minister obrany Robert Kaliňák (Smer).
Prezbrojí armádu
Medzi najvýraznejšie tváre stánku patril výrobca zbraní zo Slovenskej Ľupče Jaroslav Kuracina. Rezort obrany ešte v decembri rozhodol, že to budú jeho výrobky, ktorými plošne prezbrojí ozbrojené sily. Nahradia nimi súčasnú útočnú pušku vzor 58 aj krátke pištole.
Ich nástupcov Kuracina priniesol ukázať aj do Rijádu. Základná zbraň M4M1 je štandardizovaná na náboje 5,56 NATO a má plne obojstranne ovládacie prvky. „Znamená to, že je pre praváka aj ľaváka. Má veľmi ľahkú zborku-rozborku, je vybavená plynovým piestom na zvýšenie spoľahlivosti. Je výrazne presnejšia a odolnejšia voči znečisteniu ako analógy, ktoré sú bežne dostupné,“ opísal podnikateľ.
Ozbrojené sily dostanú aj jeho náhradu pušky Dragunov. „Je na náboje 7,62 NATO. Je to obdoba pušky M4M1, len vo väčšom,“ pokračoval. Vlajkovou loďou Grand Power je podľa Kuracinu samopal kalibru 9 mm NATO Stribog, ktorý má slúžiť ako zbraň obslúh techniky, radarov či protivzdušnej obrany. Doplniť by mal aj výzbroj Vojenskej polície.
Pred panelom zbraní sa vynímal veľkokalibrový guľomet kalibru 12,7. Vyrába ho najmä pre klientelu v Afrike. „Je to reverzným inžinieringom spravená kópia starej sovietskej technológie s použitím najmodernejších a najkvalitnejších materiálov. Zbraň je extrémne presná a spoľahlivá,“ vychválil produkt.
Dodať ozbrojeným silám nové zbrane mali pôvodne záujem aj českí výrobcovia, Kaliňák napokon uprednostnil lokálneho podnikateľa. Výhodou je podľa neho umiestnenie výroby, Kuracina tak podľa ministra „neutečie“ spätnej väzbe z pohľadu servisu ani prípadných nedostatkov.
„Keď zarátame, že sme od neho kúpili aj pištole, cvičné zbrane a aj ostreľovačky, stúpli sme na 80 miliónov eur, čo je polovička. Za výrazne menej sme nakúpili výrazne viac,“ povedal šéf obrany. Armáda bude pušky aj pištole s príslušenstvom v celkovej hodnote 82 miliónov eur preberať postupne.
Druhým výrobcom ručných zbraní, ktorý dostal šancu predviesť sa, je zbrojovka KolArms z Kolárova, ktorá okrem iného vyrába ťažké guľomety. Ich výkladnou skriňou je podľa Pétera Angyala guľomet MG-1270 a prvýkrát predviedli aj nový model SAW-50, pričom ponúkajú aj ľahké pechotné zbrane. Ich najväčší odberatelia pochádzajú zo Slovenska a z Česka.
Taktika bez pohľadov zvonka
Silné zastúpenie mali v Rijáde podniky z Považia, okolie Trenčína rezonovalo takmer na každom metri stánku. Svoje sídlo má v regióne spoločnosť Virtual Reality Media (VRM), ktorá vyrába simulátory civilnej a vojenskej techniky vrátane tankov. „Aktuálne vyrábame pre ministerstvo obrany veľký simulátor pre výcvik pilotov a posádok vrtuľníkov Black Hawk, ktorý bude inštalovaný zhruba o rok v našich vzdušných silách,“ spresnil Pavol Grman z VRM.
Do púšte priviezli nielen malý simulátor vrtuľníka Black Hawk, no aj simulátor vozidiel Patria. Cvičiť len na reálnej technike dnes už podľa Grmana nestačí, integrálnou súčasťou výcviku sa stávajú práve simulátory. Vojak nováčik cez ne dokáže získať kompletné návyky aj výcvik. „Cena jednej hodiny výcviku na simulátore je zlomok hodiny na reálnom vozidle,“ podotkol. Trénovať na nich môžu poškodenie lietadla, no aj odstránenie problému počas letu.
Výhodou simulátorov je podľa Grmana aj utajenie. Kým v realite sú technika a priebeh výcviku viditeľné aj nepriateľovi, v tej virtuálnej s nimi dokážete vytvoriť neviditeľné taktické výcvikové prostredie. „Táto úroveň utajenia výcviku je jedna z dôležitých súčastí, prečo maximálne využívať simulačnú techniku,“ vysvetlil.
Húfnica v púšti
Uspieť v regióne má záujem aj dubnická Konštrukta Defence, ktorá sa na Arabskom polostrove prezentuje modernizovanou samohybnou kanónovou húfnicou Eva M2 155 mm 52 kaliber. „V súčasnosti pracujeme na jej modernizovanej verzii Eva M3,“ priblížil riaditeľ fabriky Daniel Duchoň. V porovnaní s verziou M2 bude mať podľa neho viaceré zmeny v nadstavbovej časti aj kabíne, no zbraňový systém zostáva totožný.
Keď sa pýtame na rozdiely medzi Zuzanami, ktoré dodali Ukrajine, a Evami, Duchoň hovorí, že ich zbraňový systém, parametre dostrelu a kadencia sú u nich prakticky totožné, no Zuzany sa líšia vo vyhotovení. Kým Zuzana je „osemkolka“, Eva má šesť kolies a jej verzia M2 je o päť ton ľahšia. O ďalšie dve až tri tony menej bude mať aj jej novšia verzia M3, aby bolo možné húfnicu prepraviť aj letecky.
Zuzana aj Eva M3 budú smerovať predovšetkým do Ozbrojených síl SR, no svoju silu ukážu aj na Ukrajine. Predchodkyňa Zuzany 2, teda Zuzana 1, plní úlohy v rámci misie na Cypre. Slovenskí vojaci so spojencami s nimi v minulosti cvičili aj počas rotácie v Lotyšsku.
Najväčší obchod
Veľtrh sa síce ešte neskončil, no už je známe, že z neho s úspechom odíde štátna zbrojovka ZŤS Špeciál, ktorá podpísala s Azerbajdžanom rámcovú zmluvu na nákup automatických mínometov SAM-120 v hodnote 210 miliónov eur. Dohoda predpokladá nákup približne 300 kusov mínometov. „Momentálne sa vyrokovala jej prvá časť – 96 kusov,“ uviedol pre Pravdu Kaliňák. Prvým vyrobeným kusom by sa ZŤS chceli pochváliť už na jeseň na veľtrhu v Baku. Podľa ministra ide o najväčší obchod, ktorý fabrika uzavrela za posledné obdobie.
Svoju novinku SAM-120 priviezli aj do Rijádu. „Ide o zbraň kalibru 120 mm, kapacita zásobníka je 35 mín, dostrel približne osem kilometrov a kadencia je 20 rán za minútu,“ priblížil Lukáš Chovanec zo ZŤS Špeciál.
Ako ďalej uviedol, posádku tvoria dve osoby – vodič a strelec alebo veliteľ. „Táto zbraň je plne ovládaná z kabíny, ktorá je pancierová, čiže posádka je chránená,“ vyzdvihol. Ide o plne automatizovanú zbraň. V prípade výpadku systémov ju dokážu nabíjať aj ručne. „Náš produkt z tohto mínometu je zbraň – sme výrobcovia hlavní a zbraňových systémov. Podvozok vieme použiť rôznych výrobcov. Momentálne používame Tatru,“ dodal Chovanec.
Drony – to, čo platí dnes, zajtra nemusí
Cenné skúsenosti prináša zbrojárom aj vojna na Ukrajine. Marek Plavčan zo spoločnosti Airvolute hovorí, že pri dronoch sa ukázala ako efektívna otvorená architektúra, intenzívne diskusie o nej prebiehajú aj v rámci NATO. Jednotlivé štáty si podľa neho uvedomujú, že uzavreté produkty, do ktorých sa nedá ďalej vstupovať, sú potenciálne riziko a nemôžu byť dlhodobo využívané.
„Vidíme, že v rôznych konfliktoch sa prostriedky veľmi rýchlo vyvíjajú a menia. To, čo fungovalo pred niekoľkými týždňami, je dnes už zastarané. Bola by chyba nakúpiť veľké množstvo uzavretých systémov naraz, preto sa ich snažíme robiť otvorené a prispôsobiteľné pre nové softvérové a hardvérové riešenia, ktoré ešte len prídu, ktoré nám lepšie pomôžu pripraviť sa na hrozby a konflikty, o ktorých ešte ani len netušíme,“ podotkol.
Pre rýchlo sa meniace potreby bojiska treba byť pripravený na všetky scenáre. Systém sa podľa jeho slov nesmie spoliehať na jeden typ kamery či softvéru, ale musí byť stále schopný prispôsobiť sa novým komunikačným nástrojom, kamerám, senzorom, ktoré ešte len prídu. O krok vpred musia byť aj voči protidronovým systémom.
Na výstavu prišli s prieskumným dronom Stribog a menším Patron, na ktorom sa učia aj operátori. „Je to veľmi populárne aj za východnou hranicou. Snažíme sa ten dron nielen postaviť, ale aj budovať moderné spôsobilosti a učiť operátorov, ako s nimi vôbec narábať. Je to technológia, ktorá sa vyvinula nedávno. Chceme ísť za hranicu toho produktu, vzdelávať operátorov o tom, na čo to slúži a ktoré technológie sa k tomu dajú v budúcnosti doplniť,“ priblížil Plavčan.
Komponenty vyrábajú v Európe, čo znamená, že sa nemusia spoliehať na čínskych dodávateľov. Ich nadizajnovaný letový systém sa dnes používa vo viac ako 30 štátoch ako jednotný elektronický komponent na pohon dronov. „Je to mozog, okolo ktorého sa stavajú drony, či už malé, alebo veľké, na rôzne účely,“ vysvetlil Plavčan.
Vojna na Ukrajine podľa neho tiež ukázala, že operátori musia byť veľmi úzko prepojení s vývojármi a komunikovať priamo. „Preto sme na Slovensku vo veľmi úzkom kontakte s 11. samostatným plukom, ktorý nám pomáha zdokonaľovať produkty v praxi,“ dodal.
Ich stany poznajú aj na Antarktíde
Z Trenčína dorazili aj dekontaminačné stany, pod značkou Nixus vyvíjajú a vyrábajú rýchlo nasaditeľnú techniku vrátane mobilných nemocníc. Aktuálne pracujú na suchej plazmovej dekontaminácii, ktorá dokáže celý proces skrátiť z polhodiny na tri minúty.
Ich stany si mali možnosť vyskúšať aj budúci príslušníci záloh vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch.
Ako podotkol šéf značky Nixus Juraj Brezan, obranný sektor nie je len o zbraniach. Zaujímavosťou je, že sa dokonca môžu pochváliť zákazkami z druhého konca sveta. Slovenské stany stoja na mieste, kde by ste ich zrejme nečakali – v Grónsku aj v Antarktíde.
„Vedci – polárne expedície majú spravidla v našich stanoch združenú vŕtaciu techniku,“ prezradil Brezan s tým, že pôvodne sa stanmi neplánoval zaoberať. Firmu, ktorej produkty slúžili aj počas minuloročnej Rely Dakar ako servisné centrum víťazných tímov, pôvodne pred 30 rokmi zakladal na servis balónov. Kanadské ministerstvo dopravy ich stany zase využíva ako ochranu pred dažďom pri nakládke obilia na tanker.
Chemikálie im neujdú
Slovensko je vo svete dobre známe šikovnými vojenskými chemikmi. Saudskoarabov zaujalo na pohľad nenápadné zariadenie z Liptovského Mikuláša od SEC Technologies, schopné detegovať chemikálie až na šesť kilometrov. Vo výstroji ich majú slovenská, španielska aj brazílska armáda, no ich stroje používajú aj v Turecku či Saudskej Arábii.
Diaľkový detektor bojových otravných látok Falcon 4G funguje na princípe farebnej infračervenej spektroskopie. „Dokáže zmerať pomocou lasera infračervené spektrum každej látky a na základe toho vie vyhodnotiť na meranej vzdialenosti koncentráciu tejto látky,“ opísal vedúci obchodného rozvoja SEC Technoogies Róbert Hromada. Detekčné zariadenie nie je podľa neho len vojenskou aplikáciou, slúži aj polícii, pretože rozozná priemyselné látky ako toluén či amoniak.
Falcon zistí z nervovoparalytických látok, či sa v okolí nenachádza sarin, soman, tabun, fosgén, yperit, VX. Z priemyselných látok ide najmä o rozpúšťadlá ako acetón, toluén, metanol, etanol či amoniak. „Závisí od užívateľa, čo potrebuje. V prípade, že nemáme danú látku v databáze, vieme ju tam dodať,“ pokračoval.
Hromada hovorí, že cenné poznatky čerpajú aj z vojny na Ukrajine, keďže neoficiálne zdroje hovoria o použití slzotvorných látok. V roku 2003 stroj nasadili v rámci Operácie Trvalá sloboda v Kuvajte, keď vo vzduchu visela hrozba použitia chemických zbraní.
Umelá inteligencia zasiahla aj ich sektor, podľa Hromadu ju plánujú využívať na predpoveď šírenia oblakov. „Náš detektor dokáže lokalizovať oblak toxickej chemickej látky. Na základe ďalších informácií, ktoré by sme získali, by sme vedeli predpovedať šírenie toho oblaku,“ dodal.
Očakávajú záujem z Líbye
V stánku nechýbali ani zástupcovia výrobcu odmínovacích zariadení Božena. „Aktuálna geopolitická situácia determinuje za najväčší trh, ktorý požaduje obrovské kvantum odmínovacej techniky a odmínovacích činností, Ukrajinu,“ povedal Patrick Schwab o najväčšom odberateľovi Way Industries.
„Na Ukrajine pracuje zhruba 30 odmínovacích strojov Božena, či už nových, alebo repasovaných. Veľká potreba odmínovania je v Sýrii a v Iraku. V najbližšom období očakávame veľkú potrebu z Líbye,“ menoval. Záujem o Boženy má aj saudskoarabské ministerstvo obrany. Okrem systémov odmínovania vyrábajú v Krupine aj verziu Riot, ktorá dokáže rozohnať štrajkujúci dav.
Nechýbal ani producent CSM, výrobca techniky UDS z Tisovca, ktorá sa využíva v mimoriadnych situáciách, ako sú prírodné katastrofy a živelné pohromy. Stroj sa vďaka podvozku dokáže rýchlo dopraviť na miesto nešťastia a začať upravovať terén tak, aby sa zabránilo ďalším škodám.
K najväčším odberateľom UDS patria záchranné zložky – od hasičského zboru až po civilnú ochranu. Aktuálne dodávajú poľským ozbrojeným silám niekoľko desiatok UDS strojov, ktoré využívajú na budovanie bezpečnostných línií na hraniciach.
Umenie triafať lacnejšie
So svojou vlajkovou loďou – zbraňovým systémom TURRA 30 – docestovala firma EVPÚ. Do Rijádu zamierila s najsofistikovanejšou verziou, ktorá dokáže brániť proti dronom. S bezpilotnými lietadlami dokáže účinne pracovať na vzdialenosť zhruba 200–300 metrov.
Hoci výrobky na východ od Slovenska nedodávajú, veľmi detailne sledujú, ako sa bojisko mení. „Čo sa týka nášho výrobného portfólia, na Ukrajine nemáme počas tohto vojnového konfliktu nič. Jednak je to možno tým, že naše systémy sú sofistikované. Ukrajina je z našich krajín je zásobovaná skôr lacnejšou technikou, s takými riešeniami ako sú vozidlá BVP. Umiestnenie takejto veže na to vozidlo by bol obrovský luxus,“ vysvetlil riaditeľ EVPÚ Michal Pavlík.
„Hľadáme riešenia lacné na likvidáciu dronov. Nie je umenie triafať drony s raketou za státisíce dolárov, rozpočty armád nie sú také vysoké. Hľadáme riešenia, ktoré majú ekonomický zmysel,“ povedal Pavlík.
Z celkom iného súdka bol vedľajší stánok so zadymovacím systémom. Ako uviedol Viliam Bajzík z S.M.S Dubnica, montujú ho na rôzne platformy obrneného vozidla pre slovenskú armádu. „Je to multispektrálna clona,“ spresnil s tým, že sa zaoberajú tiež dodávkou nočných videní. Na otázku, či je dnes možné v pozícii vojaka fungovať bez nočného videnia odpovedal stručne, no jednoznačne. „Je to nevyhnutné,“ dodal.
Svoje miesto mala na veľtrhu aj zbrojovka ZVS z Novej Dubnice, ktorá predviedla delostreleckú muníciu 155 mm, tankovú muníciu 120 mm a mortal bomby do mínometov 120 mm. Svoj samostatný stánok, mimo slovenského, mal aj nadnárodný holding CSG.
Výdavky na obranu
Výdavky spojené s veľtrhom je možné podľa Kaliňáka zahrnúť do päť percent HDP, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo rovnako ako ostatné členské štáty NATO. „Je to základ, kedy budujeme obranný priemysel a reprezentujeme Slovensko aj obranné sily. Nemali sme s tým problém ani v minulosti. Každé euro, ktoré investujete, sa vám desať- až stonásobne vráti v podobe kontraktov a zákaziek, ktoré idú priamo do hrubého domáceho produktu,“ uzavrel.
Zoznam slovenských vystavovateľov
- S.M.S., spol. s r. o.
- EVPÚ
- CSM
- KolArms
- WAY Industries
- ZVS
- SEC Technologies 14.00
- Airvolute
- VRM
- ZTS – ŠPECIÁL
- LOTN
- GrandPower
- NIXUS
- Konštrukta Defence
- Ray Service