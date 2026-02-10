Hlas posiela Migaľovi upozornenie. Koalícia ministrov podržala napriek ich neprítomnosti

Po dlhom odkladaní sa včera poslanci konečne dostali k hlasovaniu o vyslovení dôvery ministrom štvrtej Ficovej vlády. Išlo návrhy na vyslovenie nedôvery šiestim členom vládného kabinetu. Poslanci vládnej koalície sa postavili za svojich ministrov a nikto z odvolávaných o svoje miesto na čele rezortu neprišiel.
Prítomných v sále bolo pri odvolávaniach celkovo 147 poslancov z oboch táborov. Nezúčastnil sa nezaradený poslanec Ján Ferenčák, ktorý len nedávno opustil poslanecký klub Hlasu, hoci členom strany zostal naďalej. Chýbali aj opoziční poslanci Veronika Remišová z klubu SaS a František Majerský z KDH.
Koalícia drží líniu
Vo väčšine prípadov koalícia hlasovala jednotne proti predloženým návrhom. Štyri zo všetkých, siedmich podaných návrhov na odvolanie zamietli väčšinou 78 hlasov. Poslanci Smeru, Hlasu, SNS aj nezaradení zakonodarcovia za Stranu viadieka tak v hlasovani podporili minista obrany Roberta Kaliňáka (Smer), ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas) a ministra dopravy Jozefa Ráža (nom. Smer).
Vládna koalícia v súčasnosti disponuje 79 hlasmi. K jej naplneniu však chýbal práve hlas poslanca Ferenčáka. Pri návrhu na odvolanie ministra dopravy Ráža Ferenčáka zrejme zastúpil poslanec Jozef Pročko (Slovensko), ktorý hlasoval spolu s vládnym táborom. Za návrh nezahlasoval ani poslanec Rastislav Krátky (KDH), ktorý v minulosti pôsobil v hnutí Slovensko. Pri hlasovaní o Rážovi sa prezentoval ako neprítomný.
Najhoršie pri vyslovovaní nedôvery obstál minister informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smer), ktorého podporilo len 46 poslancov z celkového počtu 114 hlasujúcich. Podporu Migaľovi nepreukázali poslanci klubu Hlas ani SNS, ktorí sa prezentovali ako neprítomní.
Na odvolanie šéfa informatizácie to však nestačilo. K odvolaniu ministra je totiž potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. To znamená, že za odvolanie musí zahlasovať minimálne 76 poslancov, bez ohľadu na to, koľko z nich je aktuálne prítomných v sále.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) vo veci odvolávania Migaľa zdôraznil, že je všeobecne známe, ako sa na post šéfa rezortu informatizácie dostal. „Bol nominovaný koaličnou stranou Smer a aj preto sme toto považovali za upozornenie. Uvidíme, čo sa bude diať, a keby to takto pokračovalo, bude to mať aj dôsledky,“ zdôraznil predseda zákonodarného zboru. Napriek tomu, že sú v strane Hlas s Migaľom nespokojní, za jeho odvolanie podľa Rašiho nezahlasovali, pretože vyhlásili, že nevyslovia nedôveru vláde a on je jej súčasťou.
Na otázky, či ostatní ministri majú plnú dôveru strany Hlas, predseda parlamentu odpovedal, že komentovať ostatných koaličných členov vlády nechce. „To robíme iba za zavretými dverami, na rozdiel od našich partnerov," dodal Raši.
Kriticky sa k pôsobeniu Migaľa na rezorte informatizácie vyjadril aj predseda klubu SNS Roman Michelko. „K ministrovi Migaľovi máme viac výhrad. Jeho odvolanie žiadať nebudeme. Je to gesto, ktoré na odvolaní nič nemení. My si uvedomujeme, že stabilita vlády je dôležitá a nemôžeme ju takto rozkývať odvolaním koaličného ministra. To je ťažko za červenou čiarou,“ uviedol krátko po hlasovaní Michelko. Ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (SNS) zas nepodporil nezaradený poslanec Roman Malatinec, ktorý je súčasťou Strany vidieka. Zbytok koalície ju však podržal a proti jej odvolaniu zahlasovalo 77 zúčastnených členov parlamentu.
Kritika bez následkov
Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) poukázal na to, že napriek nespokojným vyjadreniam koaličných partnerov, keď prišlo „na lámanie chleba, na funkcie či bavoráky“, tak sa všetci kolegovia navzájom podržali. „Nakoniec verejný záujem ide do úzadia a podstatné je len zotrvanie vo funkciách,“ okomentoval dianie v Národnej rade.
V sále sa neobjavili všetci členovia vlády, ktorých čelili opozičným odvolávaniam. Zúčastnila sa len ministerka Šimkovičová, minister Migaľ, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) a minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS). Okrem nich boli prítomní aj šéfovia rezortov, ktorých sa vyslovovanie nedôvery netýkalo – minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) a minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer).
Ich absencia neostala bez opozičnej odozvy. „Ministri sa nezapojili do žiadnej debaty, nedali žiadny argument, len teraz slávnostne prišli, keď už sa asi dohodli na hlasovaní,“ kritizuje dochádzku poslanec Michal Šipoš (Slovensko). Upozornil však aj na skutočnosť, že pri hlasovaní neboli úplne jednotní. „Lúzrom dňa je Migaľ, ktorý síce ustál odvolávanie a ministrom bude naďalej. Videli ste však, že nemá absolútne žiadnu podporu ani svojich, pretože ho nedokázali podržať v hlasovaní,“ dodal.