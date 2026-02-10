Brusel schválil Slovensku siedmu žiadosť o platbu v objeme 658 miliónov eur

„Vďaka tomuto pokroku smeruje do slovenskej ekonomiky a verejných služieb suma vo výške stoviek miliónov eur. Financie budú využité na modernizáciu krajiny, s dôrazom na kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť," uviedli z Úradu. Medzi hlavnými úspechmi siedmej žiadosti vymenovali debarierizáciu stredných škôl, rozšírenie kapacít domácej ošetrovateľskej starostlivosti, podporu ambulancií primárnej starostlivosti, rozširovanie a obnovu siete mobilných hospicov, taktiež vzdelávanie zamestnancov v zdravotníctve a zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia.
„Slovensko potvrdzuje status lídra v čerpaní z Plánu obnovy. Splnenie 17 náročných úloh v rekordnom čase je dôkazom, že reformy prinášajú konkrétne výsledky pre občanov,“ skonštatoval minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže, poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas). Ako uviedli z Úradu, Komisia ukázala potrebu dodatočných prác iba pri jednom z 18 cieľov. Ide konkrétne o modernizáciu policajných budov, Slovensko má teraz časový priestor na splnenie tohto cieľa. „Čiastočná platba za 17 splnených míľnikov bude vyplatená po potvrdení výborom EFC, zatiaľ čo zvyšná časť sumy bude uvoľnená hneď po dokončení zostávajúcej investície," doplnili.
Podľa vyjadrenia Úradu pokračuje Plán obnovy v plnom tempe, Slovensko naďalej plní stanovené záväzky pre modernú krajinu. Pripomenuli, že po obdržaní platby za siedmu žiadosť bude mať Slovensko na účte viac ako 5,2 miliardy, z celkovej sumy 6,4 miliardy eur. Podanie posledných dvoch platieb vo výške 1,2 miliardy eur čaká Slovensko v tomto roku.