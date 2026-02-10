Huliak ohlásil revolúciu: berie milióny zväzom v prospech klubov a upratuje v evidencii ubytovateľov

Podľa ministra je súčasný stav neudržateľný a zákon o športe vníma ako prekážku. „Posielame desiatky miliónov eur športovým zväzom a tie dávajú klubom a športovcom len 20 percent z toho, čo im štát dá, čo je žalostne málo,“ uviedol Huliak s tým, že administratíva zväzov ročne „prežerie“ takmer desať miliónov eur. Kriticky poukázal najmä na futbalový zväz: „Nie je predsa možné, aby napríklad Slovenský futbalový zväz (SFZ) dával na svoju administratívu rovnakú sumu ako na mládež a jej rozvoj. Na SFZ prejedia 3,5 milióna eur ročne a toľko isto dajú na šport mládeže.“
Nová koncepcia by sa mala inšpirovať financovaním základných umeleckých škôl. Minister zdôraznil, že práve v kluboch sa rodia budúci reprezentanti, no dnes prežívajú z minima. „Vo zväze je 100 klubov a zväz im rozdelí celkovo 40 000 eur. To predstavuje sumu 400 eur na každý klub, z ktorej sa nedajú platiť tréneri, nájom a ani normálne fungovať,“ vysvetlil minister a dodal: „Treba nastaviť normálnu rovnováhu medzi financovaním klubov a športových zväzov, nemôžu všetko platiť rodičia.“Čítajte viac Ďalší škandalózny nákup SFZ. Meno šéfa zväzu svieti pri miliónovej zmluve so známou firmou. Kováčik pochybenia odmieta
Okrem systémových zmien prišlo aj k personálnym čistkám. Na základe auditu v Národnom športovom centre (NŠC) minister okamžite odvolal riaditeľa Vladimíra Balušku a jeho zástupcu Juraja Sýkoru. Hoci zákon porušený nebol, dôvodom je morálny profil vedenia. „Bolo zistené etické zlyhanie, ktoré nebudem verejne komentovať, ale rozhodol som sa konať. Robím tak vždy, keď zistím porušenie zákona alebo etické zlyhanie,“ uzavrel Huliak.
Paralelne s reformou športu ministerstvo pracuje aj na novej infraštruktúre cestovného ruchu. Hlavným cieľom je digitalizácia a splnenie záväzkov voči Európskej únii. „Máme tu míľnik z Európskej únie, z fondu obnovy, kde musíme zaručiť e-Visitor a register všetkých poskytovateľov ubytovaní,“ ozrejmil minister.
V otázke ochrany spotrebiteľov pred krachmi cestovných kancelárií je však Huliak opatrný. Vytvorenie garančného fondu v tomto volebnom období nevidí reálne. „To je niečo podobné, ako keby štát mal kryť nebankové subjekty a dlžníkov, ktorí tam vznikli. Dodnes to nie je vyriešené. Takže toto, rátam, toto volebné obdobie určite nestihneme,“ vysvetlil na záver.Čítajte aj Huliak mení vedenie už po štvrtý raz za necelý rok. Minister po audite odvolal šéfku fondu