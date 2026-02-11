Pravda Správy Domáce Spor o ministrov zatienila kauza Šimečkovej matky: Gašpar hovorí o pseudoargumentoch, Števulová o umlčiavaní opozície

Spor o ministrov zatienila kauza Šimečkovej matky: Gašpar hovorí o pseudoargumentoch, Števulová o umlčiavaní opozície

Utorkové hlasovanie v parlamente definitívne potvrdilo stabilitu vládneho kabinetu, keď koalícia jednotne podržala všetkých sedem kritizovaných ministrov. Podľa opozície však išlo o proces sprevádzaný umlčiavaním kritiky a presúvaním kľúčových debát do nočných hodín. Popri sporoch o fungovanie kabinetu sa do politickej debaty opäť vrátila aj téma dotácií spojených s Projektom Fórum Marty Šimečkovej.

11.02.2026 06:30
debata

O týchto otázkach diskutovali v relácii ta3 Téma dňa poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová a podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer).

Gašpar a Števulová v ta3 o ministroch aj Šimečkovej mame
Video

Nočné rokovania

Števulová označila postup koalície pri odvolávaniach ministrov za problematický a kritizovala najmä časový odstup aj nočné rokovania. „Je to veľká hanba koalície, ktorá najskôr viac ako rok nepripustí opozíciu k výkonu jej základnej kontrolnej právomoci,“ povedala. Podľa nej sa rozpravy presúvali do noci zámerne, aby sa o pochybeniach ministrov nediskutovalo pred verejnosťou počas dňa.

Gašpar odmietol, že by koalícia mala dôvod niečo skrývať. Tvrdil, že opozícia mala dostatočný priestor vystúpiť a že dôvody na odvolávanie ministrov nepovažuje za relevantné. „Sú to v zásade pseudoargumenty a nie sú to žiadne relevantné dôvody,“ uviedol. Výsledky hlasovaní označil za očakávané a v súlade s rozhodnutím koalície podržať vládu.

Spor sa dotkol aj otázky rešpektovania výsledkov volieb. Gašpar tvrdil, že opozícia sa s nimi nevie zmieriť a snaží sa vládu oslabiť rôznymi formami politického tlaku. Števulová to odmietla s tým, že kritika vlády a návrhy na odvolávanie ministrov sú legitímnym nástrojom parlamentnej opozície.

Migaľ Čítajte viac Hlas posiela Migaľovi upozornenie. Koalícia ministrov podržala napriek ich neprítomnosti

Gašpara zaujímajú toky peňazí

Jednou z najvýraznejších tém bola kauza dotácií spojených s Projektom Fórum a menom Marty Šimečkovej, matky predsedu PS Michala Šimečku. Gašpar poukazoval na výsledky vládneho auditu a na potrebu preveriť tok finančných prostriedkov. „Treba ctiť prezumpciu neviny. Ale zaujíma ma, kam tie peniaze putovali,“ povedal.

Števulová to označila za politicky účelové otváranie témy, ktorá podľa nej nesúvisí s činnosťou Progresívneho Slovenska ani s Michalom Šimečkom. „Bavíme sa o údajnom zlyhaní jeho matky, čo nemá nič spoločné s Progresívnym Slovenskom ani s ním osobne,“ reagovala. Práve pri tejto téme sa diskusia vyostrila.

gaspar richter simecka Čítajte viac Gašpar si myslí, že matka šéfa progresívcov Šimečku mohla byť zneužitá. Kde skončili peniaze navyše, ktoré fakturovalo OZ Projekt Fórum?

Cenzúra alebo parlamentný poriadok?

Diskusia sa dotkla aj politickej kultúry v parlamente a spôsobu vedenia rozpráv. Števulová kritizovala zásahy vedenia schôdzí do vystúpení opozičných poslancov a označila ich za obmedzovanie slobody prejavu. Gašpar tieto výhrady odmietol a hovoril o potrebe dodržiavania pravidiel a slušnosti v parlamente.

Gašpar otvoril aj tému zahraničného vplyvu na politiku, pričom spomínal širší kontext pôsobenia vplyvných skupín v medzinárodnom prostredí. Zároveň odmietol tvrdenia, že by Smer mal podporu z Ruska. „Neviete o tom povedať ani jeden dôkaz,“ uviedol. Spomenul aj pôsobenie zahraničných aktérov v mimovládnom sektore.

Števulová reagovala tým, že ide o odvádzanie pozornosti od domácich problémov a vyzývala na sústredenie sa na témy korupcie a situáciu ľudí na Slovensku.

Danko, Pročko Čítajte viac VIDEO: Ostrý konflikt v parlamente. Pročko a Danko sa pohádali počas diskusie o etickom kódexe
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #parlament #NR SR #Tibor Gašpar #Marta Šimečková
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"