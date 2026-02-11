Spor o ministrov zatienila kauza Šimečkovej matky: Gašpar hovorí o pseudoargumentoch, Števulová o umlčiavaní opozície

O týchto otázkach diskutovali v relácii ta3 Téma dňa poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová a podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer).
Nočné rokovania
Števulová označila postup koalície pri odvolávaniach ministrov za problematický a kritizovala najmä časový odstup aj nočné rokovania. „Je to veľká hanba koalície, ktorá najskôr viac ako rok nepripustí opozíciu k výkonu jej základnej kontrolnej právomoci,“ povedala. Podľa nej sa rozpravy presúvali do noci zámerne, aby sa o pochybeniach ministrov nediskutovalo pred verejnosťou počas dňa.
Gašpar odmietol, že by koalícia mala dôvod niečo skrývať. Tvrdil, že opozícia mala dostatočný priestor vystúpiť a že dôvody na odvolávanie ministrov nepovažuje za relevantné. „Sú to v zásade pseudoargumenty a nie sú to žiadne relevantné dôvody,“ uviedol. Výsledky hlasovaní označil za očakávané a v súlade s rozhodnutím koalície podržať vládu.
Spor sa dotkol aj otázky rešpektovania výsledkov volieb. Gašpar tvrdil, že opozícia sa s nimi nevie zmieriť a snaží sa vládu oslabiť rôznymi formami politického tlaku. Števulová to odmietla s tým, že kritika vlády a návrhy na odvolávanie ministrov sú legitímnym nástrojom parlamentnej opozície.
Gašpara zaujímajú toky peňazí
Jednou z najvýraznejších tém bola kauza dotácií spojených s Projektom Fórum a menom Marty Šimečkovej, matky predsedu PS Michala Šimečku. Gašpar poukazoval na výsledky vládneho auditu a na potrebu preveriť tok finančných prostriedkov. „Treba ctiť prezumpciu neviny. Ale zaujíma ma, kam tie peniaze putovali,“ povedal.
Števulová to označila za politicky účelové otváranie témy, ktorá podľa nej nesúvisí s činnosťou Progresívneho Slovenska ani s Michalom Šimečkom. „Bavíme sa o údajnom zlyhaní jeho matky, čo nemá nič spoločné s Progresívnym Slovenskom ani s ním osobne," reagovala. Práve pri tejto téme sa diskusia vyostrila.
Cenzúra alebo parlamentný poriadok?
Diskusia sa dotkla aj politickej kultúry v parlamente a spôsobu vedenia rozpráv. Števulová kritizovala zásahy vedenia schôdzí do vystúpení opozičných poslancov a označila ich za obmedzovanie slobody prejavu. Gašpar tieto výhrady odmietol a hovoril o potrebe dodržiavania pravidiel a slušnosti v parlamente.
Gašpar otvoril aj tému zahraničného vplyvu na politiku, pričom spomínal širší kontext pôsobenia vplyvných skupín v medzinárodnom prostredí. Zároveň odmietol tvrdenia, že by Smer mal podporu z Ruska. „Neviete o tom povedať ani jeden dôkaz,“ uviedol. Spomenul aj pôsobenie zahraničných aktérov v mimovládnom sektore.
Števulová reagovala tým, že ide o odvádzanie pozornosti od domácich problémov a vyzývala na sústredenie sa na témy korupcie a situáciu ľudí na Slovensku.