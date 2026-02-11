Parlament o stave stíhania korupcie nerokoval, poslanci neschválili program

Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozičná SaS. Chcela na nej prijať uznesenie NR SR k „stavu trestného stíhania korupcie v SR a k závažným zisteniam generálneho prokurátora“. Žiadala, aby na schôdzi vystúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Opoziční poslanci sa pre tento krok rozhodli po tom, ako sa opäť odsunulo preberanie správy generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2024. Parlament mal o správe rokovať v piatok (6. 2.), na návrh koalície sa bod presunul na ďalšiu schôdzu. Mária Kolíková (SaS) takisto pripomenula, že Žilinka pred pár dňami popísal stav stíhania trestných činov, osobitne korupcie.